El portavoz del PDeCAT en el Congreso llama a pactar con los no independentistas porque "ninguna solución se puede imponer"

Publicada el 27/12/2018 a las 17:22 Actualizada el 27/12/2018 a las 19:14

Los enemigos de soluciones acordadas

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha hecho un llamamiento a lograrsobre el futuro de Cataluña, ya que a su juicio el conflicto político no se resuelve unilateralmente con "atajos", ni con "soluciones mágicas", ni con "imposiciones", informa Europa Press.En un artículo publicado en su blog , Campuzano reconoce que los procesos judiciales contra independentistas, y que hay una "enorme energía colectiva" reclamando la libertad de los presos, pero advierte de que este asunto tiene "el riesgo de impedir hacer política".A su juicio, "la respuesta a la actual situación sólo puede venir desde las soluciones políticas, acordadas y refrendadas por los ciudadanos de Cataluña", porque "no hay atajos, ni soluciones mágicas, ni momentos que cambian las dinámicas de fondo". Para Campuzano, hay que buscar "" que "necesariamente deberán responder a la lógica del no impedir ninguna propuesta, ni imponer ninguna solución"."Y es que hoy el coraje en política se tiene que ver sobre todo en la, que es lo que pide la inmensa mayoría de los catalanes y las catalanas, tanto de aquellos que defendemos la independencia como aquellos otros que defienden la continuidad en España", subraya.En ese sentido, Campuzano defiende la idea de "recuperar el", aunque admite que en Cataluña eso "parece que vaya contra la lógica del tiempo".De hecho, se queja de "los pocos, pero muy llamativos, que parece que sólo tengan como aspiración disparar contra quienes defienden y trabajan activamente en la búsqueda de soluciones acordadas". "Son más aún en el resto del Estado, tanto en el izquierda como a la derecha, que sólo sabende manera permanente, en busca de los correspondientes réditos electorales", se lamenta.