Podemos solicita al Gobierno un borrador de los Presupuestos y una reunión para evitar "incumplimientos" del acuerdo

Publicada el 07/01/2019 a las 12:19 Actualizada el 07/01/2019 a las 12:40

"Preparados" para la ausencia de Iglesias

El secretario de Organización y Acción de gobierno de Podemos,, ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que le haga llegar un borrador del anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de que lo apruebe en el Consejo de Ministros y lo lleve al Congreso, para evitar "incumplimientos" del acuerdo que firmaron en octubre, como los que se están produciendo ya, aseguran, en materia de alquileres. "Hay elementos de fricción. Ya sabíamos que el PSOE y Podemos tenemos proyectos de país diferentes, y que iba a haber resistencias, pero hay un acuerdo firmado y se tiene que cumplir", ha defendido el dirigente del partido morado en una entrevista concedida a Europa Press.Así se lo ha trasmitido el propio Echenique a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la conversación que han mantenido esta semana, en la que también han quedado en reunir a la mesa de seguimiento del acuerdo presupuestario la semana que viene, para comprobar que todos los puntos en los que "puede haber algún problema", como los alquileres, "se rectifiquen". "Esta misma semanay hemos quedado en que después de Reyes podamos reunir a la mesa de seguimiento y poner encima de la mesa todos los incumplimientos o problemas que pueda haber en el seguimiento del acuerdo presupuestario", ha relatado.En cuanto a los alquileres, el número tres de Podemos ha reafirmado que su formación no va a apoyar el, si este no incluye las medidas para limitar los precios de los alquileres que tras una dura negociación con el Gobierno consiguieron incluir en el acuerdo de Presupuestos. En este sentido, ha defendido que esa medida "forma parte del acuerdo y como todos los puntos, tiene que estar en algún sitio o en otro, ya sea un el real decreto o en la ley de Presupuestos". "Esperamos que el Gobierno rectifique", ha insistido Echenique.De este modo, ha avisado al Ejecutivo de que si no corrige los incumplimientos que se están produciendo de ese acuerdo firmado en octubre por Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias,. "Esperamos que todos esos incumplimientos se subsanen para que pueda haber Presupuestos", ha recalcado. Además de las medidas relativas a los alquileres, Echenique ha señalado que también se están produciendo "avances lentos" en las que tienen que ver con la lucha contra las violencias machistas. A este respecto, el Gobierno se comprometió a desarrollar con Podemos una ley de violencia sexual para que toda agresión sin consentimiento sea violación.También se están negociando con "lentitud", a su juicio, las. "En los primeros decretos del Gobierno no hemos visto recogidas todas las medidas que habíamos acordado, en concreto, aquellas que limitarían de verdad la factura de la luz", ha criticado. "Todos esos puntos tenemos que sentarnos con ellos para que al final estén recogidos en la manera que sea, en la ley que sea, en el real decreto que sea, o en la ley de Presupuestos", ha reclamado el actual responsable de las conversaciones con el Gobierno.En todo caso, a pesar de esas "fricciones", Echenique ha destacado que hay algunas cuestiones que sí se están cumplimiento, como la subida del salario mínimo a 900 euros, y que, por lo tanto,, sino seguir trabajando para que se cumpla íntegro. "Nosotros vamos a trabajar hasta el último momento para que el acuerdo salga y que todas las medidas que no están recogidas lo acaben estando", ha asegurado el secretario de Organización.Sobre laspara que se sumen a este acuerdo, Echenique ha admitido que "es más complejo conseguir su apoyo" pero que están hablando con ellos "discretamente". "Esperemos que acaben entrando en razón", ha apostillado. Eso sí, ha destacado el "gesto" que supuso el apoyo de ERC y PDeCAT a la senda de déficit que aprobó el Congreso a finales de año, a pesar de que después fue tumbada en el Senado por la mayoría absoluta del PP. "Ojalá ese gesto se acabe concretando en un apoyo a los Presupuestos", ha añadido.Preguntado sobre si la ausencia de, puede pasar factura a Podemos en unos meses de negociaciones claves, Echenique ha asegurado que su formación será capaz de afrontar los retos que tienen por delante. Esto se debe, según Echenique, a que el secretario generaly a que, además, va a regresar a la primera línea la portavoz parlamentaria y número dos, Irene Montero, de permiso de maternidad desde el verano para cuidar a los hijos que tiene con Iglesias."Si acaba habiendo Presupuestos, tendrá mucho que ver con la fuerza que tiene Irene para defender a la gente", ha asegurado el secretario de Organización. "Estamos bien preparados porque Pablo nos ha dejado el acuerdo de Presupuestos bien preparado para este nuevo año y", ha remachado.