El máximo responsable de la orden que controla el Valle de los Caídos dice que solo obedecerá al Vaticano

El Vaticano: Gobierno, familia e iglesia local

Arzobispado de Madrid: Gobierno y familia

Obispos españoles: ámbito político y familiar

El abad de Solesmes, Philippe Dupont, superior de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos, ha apelado alen relación a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos , informa Europa Press.Fuentes cercanas al Abad de Solesmes han explicado a Europa Press que la cuestión del traslado de los restos de Franco de la basílica del Valle de los Caídos. Así, precisan que el "problema" se sitúa "entre el Gobierno español y la familia" del dictador.En cualquier caso, las mismas fuentes han precisado que el abad Philippe Dupontsobre "este punto" así como en "todos" los puntos.Así se han pronunciado desde la Abadía de Solesmes después de que la semana pasada se conociera que el, Santiago Cantera,y de que el Gobierno haya respondido que acudirá a sus superiores ante esta negativa.Los monjes benedictinos del Valle de los Caídos son los gestores de la basílica y gozan de autonomía, de forma quede la Abadía de Solesmes, Philippe Dupont,El pasado sábado, el director interino de la Oficina de Prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti, aseguró que el asunto del traslado de los restos del dictador "concierne a su".Gisotti se remitió a lo declarado anteriormente por la Santa Sede. El pasado mes de octubre, tras la reunión mantenida entre la vicepresidenta del Gobierno y el secretario de Estado, Pietro Parolin, el Vaticano precisó en un comunicado que no se opone a la exhumación de Francisco Franco , "".También aclaró que en ningún momento se habían pronunciado sobre el lugar de la inhumación, ante la posibilidad de que fuera enterrado en la catedral de La Almudena. Según señalaba el comunicado, Calvo había manifestado su preocupación por la posible sepultura en la catedral de la Almudena y su deseo de, también a través del diálogo con la familia" y que al cardenal secretario de Estado "le pareció oportuna esta solución".Aunque el prior del Valle de los Caídos dependa jerárquicamente del abad de Solesmes y del Papa, si hay conflicto también se escucharía porde Madrid, Carlos Osoro, comodonde se encuentra la abadía, según informaron en su momento a Europa Press fuentes eclesiales.El Arzobispado de Madrid se remitió la pasada semana a su invitación alpara encontrar una solución sobre la exhumación de los restos del dictador. Tras publicarse el contenido de la misiva del prior del Valle de los Caídos, fuentes del Arzobispado indicaron a Europa Press que se remiten a sus comunicados anteriores sobre este asunto.El cardenal Osoro tampoco se ha opuesto a acoger el entierro de los restos del dictador en la cripta de la Catedral de La Almudena, donde su familia quiere enterrarlo una vez sea exhumado. "en acoger a nadie. La Iglesia ha sabido acoger siempre a todas las personas", subrayó el arzobispo en su momento.La Conferencia Episcopal Española no se ha pronunciado sobre la negativa del prior a la exhumación de los restos, pero el pasado mes de marzo, el presidente de los obispos, Ricardo Blázquez, sí se refirió a lalos restos mortales de los hermanos Lapeña si así se lo pedía Patrimonio Nacional."Si la autoridad legítima al abad del Valle de los Caídos le dice 'aquí tenemos estos restos, mandemos que sean custodiados aquí, el abad no se puede negar ni para recibirlos ni para sacarlos", precisó entonces.En la misma línea y sobre la decisión concreta de la exhumación de los restos de Franco, el pasado mes de junio el entonces portavoz de los obispos españoles, José María Gil Tamayo, señaló que la decisión sobre la "permanencia o no" de los restos de Franco en el Valle de los Caídos"La decisión que origina la presencia de los difuntos en el Valle de los Caídoso no. Es otro ámbito, el político o familiar el que ha de decidir", señaló Gil Tamayo.