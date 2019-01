El movimiento feminista se organiza contra la extrema derecha: "No vamos a estar calladas ni vamos a transigir"

Publicada el 09/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 08/01/2019 a las 20:13

Vox afila sus dardos contra el movimiento feminista y ellas responden como mejor saben: organizándose. Decenas de organizaciones han sumado fuerzas para oponerse a las "últimas pretensiones avanzadas por Vox sobre las políticas de igualdad y de lucha contra violencia de género, que buscan desmontar el andamiaje legal y de apoyo a las víctimas del terrorismo machista levantado con décadas de trabajo feminista".

Este miércoles las organizadoras presentan un manifiesto, suscrito por más de seis decenas de entidades a lo largo de todo el territorio estatal, contra el "que pretende implantar la ultraderecha" y anuncian, además, toda una serie de acciones.

El próximo martes 15 de enero tendrán lugar las primeras movilizaciones, en territorio andaluz. A las 12.00 horas se celebrará una concentración en Sevilla, frente al Parlamento de Andalucía, y a las 19.00 tendrán lugar una serie de concentraciones provinciales. También comienza este miércoles a estar activa la página web que las activistas han creado, Feminismo ni un paso atrás, para anunciar los actos que organizarán próximamente e informar de su actividad.

Desde el pasado viernes, la ultraderecha de Santiago Abascal comenzó a imponer un discurso respecto a las políticas de igualdad y contra la violencia de género que los conservadores, inmersos

Retroceso de décadas

info Libre explica que la iniciativa parte de la inquietud de las activistas sevillanas, que dieron respuesta al avance de la extrema derecha y su discurso "fascista contra las mujeres, sus cuerpos y sus derechos". Las mujeres andaluzas han decidido además "aprovechar la coyuntura" para reivindicar la lucha contra "el racismo, la misoginia y la xenofobia", agrega Ávalos. Antonia Ávalos integra la Asociación de Mujeres Supervivientes , una de las organizaciones que se han sumado al frente feminista. En conversación conexplica que la iniciativa parte de la inquietud de las activistas sevillanas, que dieron respuesta al avance de la extrema derecha y su discurso "fascista". Las mujeres andaluzas han decidido además "aprovechar la coyuntura" para reivindicar la lucha contra "el racismo, la misoginia y la xenofobia", agrega Ávalos.

"plantarle cara" al partido y sus postulados. Y recuerda su capacidad de dar respuesta: "Ya hicimos caer a un ministro, La activista recuerda que, pese a las imperfecciones de la Ley contra la Violencia de Género, "hay que defenderla", pues lo contrario supone "un retroceso de décadas". Observa con temor que la ideología ultra se extienda y llama a no ceder en las conquistas alcanzadas por el movimiento feminista. Por ese motivo, dice, las activistas andaluzas pero también de todo el territorio estatal, no dudan en posicionarse "desde la dignidad y los derechos humanos" para. Y recuerda su capacidad de dar respuesta: "Ya hicimos caer a un ministro, Alberto Ruiz-Gallardón , en defensa del derecho al aborto".

Henar Sastre, activista en la Plataforma 7N, cree que "las razones de fondo" por las que se han organizado "están claras". "Las mujeres estamos organizadas desde hace muchísimo tiempo", subraya, y recuerda que ya en 2015, durante "la gran manifestación contra la violencia [durante el 7 de noviembre, que dio nombre a la plataforma]" las activistas tuvieron que plantar cara a "un grupo de mujeres y hombres de Vox que acudieron a increpar" a los asistentes. En aquella movilización varios integrantes del partido ultra acudieron con pancartas con lemas como "la violencia no tiene género". Por tanto, sentencia Sastre, "no es nada nuevo".

Sastre condena que "se ponga en cuestión una ley que apenas se cumple o un Pacto de Estado que, después de un año, prácticamente está sin desarrollar". Todo ello mientras el año que se cierra deja "casi cien mujeres asesinadas", según el

Para Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, lo que ha ocurrido es que "la preocupación ha calado en las organizaciones de mujeres, ante el posicionamiento y las exigencias" del partido de extrema derecha. Besteiro censura que la formación, mediante su estrategia política, dé "un paso atrás tremendo respecto a la lucha por la igualdad de oportunidades y muy especialmente todo lo que tiene que ver con la violencia de género".

El grito de las organizaciones feministas, que marcaron la agenda pública y política el pasado año, cobra ahora fuerza a través de una advertencia: "Haciéndoles saber que no vamos a estar calladas ni vamos a transigir", señala Besteiro. El propósito de las organizaciones consiste en "plantarles cara y decirles que no vamos a permitir ni un paso atrás, vamos a estar especialmente vigilantes". La manera, dice, se materializará en "movilizaciones en redes sociales, comunicados, concentraciones, participaciones en la calle y también en la explicación a la ciudadanía de lo que implica el posicionamiento de los partidos y lo que implícitamente supone que otros partidos, como PP y Ciudadanos, mantengan esa posición de complicidad". A ellos, a los partidos conservadores, también apelan las feministas.

El papel de los partidos

Inmersos en pleno proceso de negociación para formar Gobierno en Andalucía, Vox dibuja sus exigencias para alcanzar pactos. Este mismo martes, el equipo de Santiago Abascal le ha hecho llegar a los de Pablo Casado un documento de propuestas para la investidura. Entre las medidas, incluye la derogación de la ley autonómica contra la violencia de género, por una ley de violencia doméstica "que no prejuzgue el sexo del agresor". También propone eliminar la ley para la promoción de la igualdad de género en la comunidad, que a su juicio "interviene totalitariamente en todos los niveles de la sociedad con el pretexto de promocionar a las mujeres".

Para Besteiro, una de las principales preocupaciones del movimiento feminista tiene que ver no sólo con el posicionamiento de Vox, sino también con que "los partidos que tienen vocación de gobernar en todos los ámbitos, cedan a sus pretensiones y no les planten cara en algo especialmente consensuado" como es la lucha contra la violencia de género. La activista condena que partidos como el PP y Ciudadanos "no sólo muestren tibieza", sino también "introduzcan confusión". Denuncia, en este sentido, que los partidos conservadores quieran "conquistar el poder a cualquier precio" y "abandonen por completo el compromiso de que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia".

En este contexto, las activistas son conscientes de que la respuesta en las calles debe apelar también a las formaciones que toman parte del juego político. "Les pediría que cumplan con su obligación", reflexiona Sastre. Se refiere, en primera instancia, "a la obligación de proteger la vida de la ciudadanía", pero también a que "cumplan las leyes y los compromisos internacionales que han asumido en materia de violencia".

Coincide Ávalos al recalcar que los demás partidos deben "denunciar y rechazar con todas sus fuerzas este despropósito". Lo contrario, entiende, supone "entrar en una ilegalidad, una guerra que puede tener dimensiones muy peligrosas para las mujeres". Por eso, remacha, "no pueden ser cómplices, tienen que ser muy contundentes".

Ávalos reconoce que lo más preocupante del discurso de Vox tiene que ver con la "normalización de la violencia", algo que, dice, comienza a ser asumido "por los políticos y las instituciones". La principal consecuencia es que esa asunción de la violencia "baje a las personas de a pie y surjan nuevas manadas, que se vuelva a una guerra sin cuartel contra las mujeres".