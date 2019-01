Villarejo sigue amenazando: en una carta abierta a Sánchez advierte de que existe un fichero con los datos "más sórdidos" de altas personalidades españolas

Publicada el 09/01/2019 a las 11:31 Actualizada el 09/01/2019 a las 13:07

Archivo de vicios de jueces

El comisario jubilado y en prisión provisional,, ha hecho difundir unadirigida al presidente del Gobierno,, en la que lo advierte de que, en su defensa, no tendrá "más remedio de forma inminente" quey su relación tanto con la, que lo investiga en el marco de la operación Tándem , como con "amenazas" a jueces de la Audiencia Nacional para que "dejen de investigar" temas que afectan a la institución.El documento consta de tres páginas escritas en primera persona en las que el policía investigado por organización criminal, extorsión, blanqueo y cohecho, afirma en concreto que tendrá que "explicar por qué se ha permitido que se amenace a determinados jueces de la Audiencia Nacional con datos de su intimidad para que dejen de investigar temas que afecten al CNI" o "por qué se ha permitido" al director de la institución,, "que trabaje en contra de los intereses nacionales y a favor de potencias extranjeras como Venezuela". "O por qué razón y. O hasta dónde llega la propia conexión y tutela del Director del CNI respecto de la Fiscalía Anticorrupción. O por qué. O por qué se ha permitido que en Cataluña el CNI dejara de informar sobre cuestiones trascendentes como los movimientos bancarios en el extranjero de determinados políticos separatistas", dice Villarejo a Pedro Sánchez.Villarejo sostiene que hace tres años, en una "persecución radical", a su juicio, "instigada por el general Sanz Roldán" porquecuando no cumplió la misión que le había encomendado: "Recuperar todos los documentos en poder de la princesa Corinna" (amiga del rey emérito)."Esos documentos, según se me comunicó,. Los integraban, entre otros, el 'archivo Jano' o CIC (Control Integral Central), que en su día llegó a contenerde vicios y virtudes de las personalidades más relevantes de España", explica Villarejo en su carta abierta al presidente.Conforme detalla, "la realidad es que contiene los datos más sórdidos y oscuros de aquellos cuyas decisiones en un momento determinado pueda convenir que se adapten a los intereses de quienes las poseen". "Así, por ejemplo, uno de los subarchivos, llamado '' afecta, como puede suponerse, de forma directa al mundo judicial", expone. Tras señalar que si bien "al principio" consiguió ganarse la confianza de Corinna, apunta que no pudo "culminar" su "misión" y que Sanz Roldán desencadenó en consecuencia un "infierno" contra él y su familia.