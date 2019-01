El taxi demandará a firmas de VTC por competencia desleal y a la Administración por daños al sector

Publicada el 15/01/2019 a las 17:23 Actualizada el 15/01/2019 a las 17:35

Precontratar servicios

Acco y CNMC

La Plataforma Integral del Taxi , que reúne a unos 1.500 taxistas españoles, interpondrá unaque dan servicio con vehículos de alquiler con conductor (VTC), como son Uber y Cabify, entre otras, por presunta, informa Europa Press.Así lo ha anunciado el coordinador de Élite Taxi Barcelona, Tito Álvarez, que ha explicado que la demanda civil se llevará a la justicia esta semana para que estas empresas les"haciendo el trabajo que corresponde a los taxistas".Además, la Plataforma Integral del Taxi, que integra a profesionales de ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Málaga, prevé presentar una demanda porcontra la Administración central.En esta demanda reclamarán un importe mínimo dede taxista, un gremio que suma 70.000 profesionales en toda España.También prevén presentar una querella criminal este mes o en febrero paraque sostiene que se ha creado alrededor de las VTC, por posibles delitos demediante engaño, blanqueo de capitales, fraude de ley y estafa masiva.Según Álvarez, "la Administración no ha hecho su trabajo" alplataformas como Uber Cabify y no cumplir con la directiva europea que fija que la actividad de los taxis, junto a la de ambulancias y transporte urbano, no se debe liberalizar, ha dicho acompañado por el abogado Elpidio José Silva y el presidente del Sindicato del Taxi de Catalunya, Luis Berbel.Silva ha cifrado que la indemnización que tendría que asumir el Estado podría ascender hasta los, cifra que resulta de multiplicar el número total de licencias de taxista en España por una indemnización de más de 400.000 euros. "El taxi va a exigir que se reintegren los daños causados", aseveró.La Generalitat de Cataluña ha convocado este viernes al Consell del Taxi paraque está elaborando junto al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para regular los servicios de estas plataformas y en el que estudia la viabilidad jurídica de introducir en la norma que las plataformas de VTC tengan que, que Élite Taxi quiere que sea de 24 horas, y volver a la base después de cada trayecto.Éstas eran exigencias de asociaciones de taxistas como Élite Taxi, que han puesto sobre la mesa convocar una(MWC), que tendrá lugar del 25 al 28 de febrero en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), si el Govern no las contempla.Tanto Berbel como Álvarez han remarcado que esa voluntad se mantiene si la Generalitat no cumple, pese a que han deseado que no haga falta. "Todos somos conscientes de que el sector del taxi ha dicho basta y se defiende", ha expuesto Álvarez."Confiamos plenamente en la Generalitat", y ha rehusado que ésta tenga que asumir lasde 1.100 millones de euros que Unauto, la patronal de VTC, calcula que tendrá que pagar la administración catalana si obliga a precontratar sus servicios con esta norma.Para Unauto, la precontratación es innegociable, ya que su oferta dejaría de ser competitiva y rentable, lo que la patronal ha señalado de que en la práctica conllevaría la eliminación de decenas de empresas y el despido de sus trabajadores, que sitúan en los 3.000 en Cataluña.Álvarez también ha rechazado la posición asumida por la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco), que consideraque los vehículos VTC deban precontratar y volver a la base, y que prevé impugnar las regulaciones que puedan derivar del Decreto Ley planteado por la Generalitat, si acaba incluyendo estas dos medidas.El portavoz de Élite Taxi ha definido a la Acco como, y ha dicho que también se plantean medidas legales contra ésta, además de contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC ).Ha agregado que están estudiando unaSuperior de Justicia de Catalunya (TSJC) por haber suspendido el reglamento aprobado por el AMB al "no tener el menor fundamento" para hacerlo.