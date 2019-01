Miles de manifestantes en toda España piden que no se negocien los derechos de las mujeres

Publicada el 15/01/2019 a las 20:33 Actualizada el 15/01/2019 a las 21:42

Manifestaciones en todas las provincias andaluzas

3.000 participantes en Sant Jaume de Barcelona

València: "que ningún derecho de las mujeres sea arrebatado"

Miles de personas se han congregado este martes en la Puerta del Sol para lanzar el mensaje de que ", y han mostrado su apoyo a las feministas en Andalucía, que durante la mañana han protestado ante la investidura de Juanma Moreno –con el apoyo de Ciudadanos y Vox–.Las participantes en Madrid han hecho referencia a este pacto de derechas con una gran pancarta que señalaba "PP, Cs y Vox: españolitos, machitas y franquistas. No pasarán". El movimiento feminista ha plantado cara a la extrema derecha , han exigido que no haya "ni un paso atrás" en derechos como reacción a las declaraciones de Santiago Abascal y el partido que lidera sobre violencia machista. A pesar de que los gritos y carteles en contra de la ultraderecha han sido los protagonistas de la protesta, las feministas han dirigido sus críticas también al resto de partidos y a la justicia. "No hay paz sin igualdad" y, ante el sistema patriarcal, "la lucha es el único camino".La vuelta a las calles es una muestra de oposición a "las políticas machistas, misóginas, racistas, clasistas y xenófobas que se negocian en Andalucía", reza el manifiesto. Las personas que han llenado la Puerta del Sol han pedido que el "feminismo en el Parlamento" ocupe un lugar primordial para conseguir "unaEl comunicado de la Plataforma 8 de marzo, por su parte, denuncia cómo los resultados electorales en Andalucía han sido la base de estas movilizaciones del día 15 de enero por haber puesto en el debate la sobre violencia de género "desde un, con propuestas que nos harían retroceder décadas, utilizando nuevamente a las mujeres como moneda de cambio para ocupar el poder".Miles de personas, convocadas por colectivos feministas, se han concentrado encontra el que será el futuro gobierno del popular Juanma Moreno, en coalición con Ciudadanos y con apoyo de Vox para la investidura. Estas protestas tienen lugar después de que esta mañana unasandaluz en Sevilla coincidiendo con el debate de investidura iniciado este martes, ha informado Europa Press.Así, y bajo el lema 'Ni un paso atrás en igualdad y diversidad. Nuestros derechos no se negocian', unasse han concentrado esta tarde a partir de las 19,00 horas en la Plaza de San Juan de Dios en, mientras que en la Plaza de la Constitución dese han reunido unasy en la Plaza Nueva de, más de, según ha informado a Europa Press fuentes policiales.En, por su parte, los participantes reunidos en la Plaza de las Batallas, frente a la Subdelegación del Gobierno, han sido en torno a un; en, las protestas han tenido lugar ante la Delegación de Educación; y en, en la Plaza de las Tendillas; en, en la Plaza de la Constitución; y en, este acto se ha celebrado en la Plaza del Educador.La Plataforma 8 de Marzo ha alertado de "la(0,16%) y la falta de partidas presupuestarias transversales", así como "la decepción" de la modificación de la Ley de Violencia de Género andaluza de julio de 2018 ("pues no ha supuesto ningún avance sustancial, con el que se ha desvirtuado el concepto de víctima") y han denunciado el desmantelamiento de los organismos específicos y transversales de igualdad de género. Concluyen en que se necesita una "revolución feminista" frente alUnasla tarde de este martes en la plaza Sant Jaume de Barcelona en, según ha informado fuentes del consistorio a Europa Press. La protesta también se ha celebrado en otras localidades catalanas, como Terrassa, Sabadell, Lleida y Blanes.Una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de València ha proclamado que no habrá "ni un paso atrás" en los derechos de las mujeres y que "ni uno solo de ellos será arrebatado". Asimismo, ha criticado a los "lobos con piel de cordero quela violencia machista y hacencon la ultraderecha en la que los derechos de las mujeres son moneda de cambio".Además, dos representantes del movimiento feminista han leído un manifiesto en el que han asegurado quey han hecho un "llamamiento a las mujeres y a los hombres decentes de este país, a toda la ciudadanía, porque los derechos humanos no lo son si la mitad de la población no los tiene".Badajoz, Bilbao, Santiago de Compostela o Zaragoza han sido, además, lugar de protesta. También ha habido convocatorias en Valladolid, A Coruña, Albacete, Alicante, Burgos, Cáceres, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Donostia, Guadalajara, Las Palmas de Gran Canaria, León, Lleida, Logroño, Melilla, Mérida, Murcia, Pamplona, Toledo, Salamanca o Segovia, además de diversos municipios. En el exterior también se han convocado protestas; concretamente en Berlín (Alemania), Bristol (Reino Unido), Buenos Aires (Argentina) y París (Francia).