Los taxistas no aceptan la propuesta de Garrido de derivar la regulación a los ayuntamientos y siguen con la huelga

Publicada el 21/01/2019 a las 12:38 Actualizada el 21/01/2019 a las 13:26

Los taxistasen la capital, que ha comenzado este mismo lunes, al no alcanzar un acuerdo con la Comunidad de Madrid, que les ha emplazado a una nueva reunión esta tarde en la que ambas partes intentarán consensuar un borrador de normativa.Así lo han avanzado los portavoces de las asociaciones de taxistas al término del encuentro que han tenido con el presidente de la Comunidad,, que se ha celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, y de la que han salido "decepcionados".El presidente regional, Ángel Garrido, ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que desde el Ejecutivo autonómicode la Comunidad principalmente en la captación de clientes, ya que "las VTC no son taxis y por tanto no pueden funcionar como tales, ni pararse a recoger a alguien en la calle", y para introducir en ella un régimen sancionador.Pero, el principal escollo se presenta con la precontratación. Y es que, el dirigente ha hecho hincapié en que cree que ésta la debe establecer cada municipio porque "no es lo mismo la problemática que tiene el Ayuntamiento de Madrid que la que tiene la Sierra Norte". En esta zona, ha continuado desgranando, no hay licencias de taxi y si se establece un período de contratación igual para todos estarían dejando a esos ciudadanosPero, tal y como ha indicado el presidente autonómico, todavía están en la. Esta misma tarde entregarán a las asociaciones de taxistas un borrador con sus propuestas que tratarán de forma conjunta en una nueva reunión, dos horas después, con la consejera de Transportes,. "Estoy convencido de que daremos un avance sustancial", ha sostenido Garrido.Para Garrido, esta situación tiene "una solución rápida para todos". En dos semanas puede estar listo el cambio de la legislación, para que se apruebe en la Asamblea de Madrid antes de que acabe la Legislatura, mientras que, a su vez,para que "pongan la regulación que consideren oportuna". "El interés de todos es que se desconvoque la huelga, que perjudica a todos, tanto a la imagen de Madrid y a los taxistas, que son trabajadores que llevan un sueldo a casa todos los días", ha apuntado. Mañana, el presidente se reunirá con las VTC para trasladarles las propuestas hechas a las asociaciones de taxis.'Guerra', 'guerra', 'guerra'Los taxistas de Madrid se han concentrado durante el mediodía de este lunes en la Puerta del Sol para advertir a la Comunidad de Madrid de quehasta obtener una regulación inmediata del sector VTC, sobre todo en lo relativo a los tiempos de la precontratación de estas plataformas. Durante la protesta, se han escuchado consignas como, "Ni un paso atrás" y " Manos arriba, esto es un atraco".También se han observado pancartas como "El taxi de Madrid exige que se cumpla la legalidad', "Sardinero dimisión [en referencia al director general de Transportes].VTC Gürtel" y "Uber compra políticos y no cumple la ley".A su vez, diversos manifestantes han traído carteles con lemas como "10 años engañados", "En el futuro cabemos todos, pero regulados" "100.000 familias a la ruina, regulación ya".