Puigdemont recurre ante el Constitucional que la Mesa del Parlament le negase delegar el voto

Publicada el 22/01/2019 a las 09:58 Actualizada el 22/01/2019 a las 09:59

JxCat

"Torrent estaba al corriente"

Investidura de Puigdemont

El expresident de la Generalitat,, ha presentado un recurso de amparo ante el(TC) contra la decisión de la Mesa del Parlament del 9 de octubre de que los diputados suspendidos por el Supremo (TS), como él, no puedan delegar su voto, según han informado fuentes del entorno de Puigdemont.Según ha publicado eldiario.es , Puigdemont recurre porque considera que el presidente del Parlament,, y la Mesa. Aun así, las citadas fuentes han asegurado a que "es una decisión técnica imprescindible para poder continuar defendiendo los derechos del presidente Puigdemont e ir contra [Pablo] Llarena", el juez del TS que suspendió a los diputados.Fuentes de JxCat han declarado que este nuevo recurso se debe a la decisión de la Mesa pero pretendeque ya se presentó contra la suspensión de diputados dictada por Llarena. El partido soberanista ha añadido que este recurso responde a la decisión técnica jurídica de impugnar todo acto vinculado a la suspensión de los diputados y es también "que debía hacer la defensa del presidente para defender sus derechos a instancias internacionales", en alusión a un posible futuro recurso al TEDH. "Es una decisión técnica para que otras instancias internacionales. Es un recurso por lo que aprobó la Mesa. No es contra Torrent".En declaraciones al canal 3/24 , el portavoz de JxCat en el Parlament,, ha dicho que "evidentemente,". Ha insistido en que es una decisión "estrictamente técnica de la defensa del presidente Puigdemont". "Para agotar todas las vías de defensa, necesitaba también dar este paso contra la decisión de Llarena de la suspensión y de no admitir sus votos", ha añadido.Al preguntársele sobre una investidura de Puigdemont a distancia como presidente, ha diferenciado el recurso presentado y la posible investidura: "Una cosa es una decisión estrictamente técnica y la otra es una decisión política". Sobre la investidura, el dirigente de JxCat ha dicho que "no es nuevo que, con el presidente Torrent, la óptica de cómo hacer efectiva la Presidencia del presidente Puigdemont". También ha defendido que JxCat quiera investir a Puigdemont, y también ha afirmado: "El presidente Torrent en su momento dijo que haría valer la defensa de los derechos de los diputados, y nosotros estamos convencidos de que en este camino nos encontraremos".