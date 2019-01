Publicada el 23/01/2019 a las 14:13 Actualizada el 23/01/2019 a las 14:57

La confluencia a la izquierda del PSOE para las próximas elecciones parece más lejana que nunca. Este miércoles por la mañana, la alcaldesa y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, aseguraba que no tiene intención de integrar al exJemad Julio Rodríguez, secretario general de Podemos Madrid, en su lista. Y esa ha sido la gota que ha colmado el vaso para el partido morado, que –salvo cambio de opinión–ni formar parte de la lista de Carmena. Así lo confirmaron afuentes de la dirección de Podemos, que aseguraron que ha sido la regidora la que ha "decidido ir sola" y prescindir de su apoyo.Podemos ha visto como, en la última semana, sus planes para las próximas elecciones en Madrid se han ido al traste tras la alianza entre quien iba a ser su candidato en las autonómicas, Íñigo Errejón, y Carmena. La intención de Podemos erade Más Madrid para el ayuntamiento, pero la alcaldesa siempre ha rechazado esta opción, ya que desea que ese puesto sea para su teniente de alcalde, Marta Higueras. Por ello, la semana pasada Carmena hizo una oferta a Podemos: que Rodríguez fuera como número cinco de la lista , tal y como adelantó este diario.Pero las negociaciones se han roto en los últimos días, y buena prueba de ello fueron las declaraciones de Carmena en Onda Cero en la mañana del miércoles. La alcaldesa aseguró que no tiene intención de asumir en su lista a ningún candidato "impuesto" por los partidos que la apoyan y, con respecto a Rodríguez, sostuvo que no había "pensado" que pudiera integrarse en la candidatura., afirmó Carmena, que dejó caer que ese rechazo puede venir provocado por su "excesiva vinculación" con las elecciones primarias que celebró Podemos para que Rodríguez ocupara el primero de los puestos que negociara el partido morado.Así las cosas, fuentes de la dirección de Podemos confirman alo que ya planteó como posibilidad hace unos días el líder del partido, Pablo Iglesias: la formación morada no concurrirá a las elecciones municipales en Madrid para no competir con Carmena, pero tampoco estará en su lista. "Nosotros dijimos desde el principio que estamos dispuestos a echarnos a un lado en el ayuntamiento, aunque nos pone muy tristes que Manuela renuncie a todos los compañeros de viaje con los que gano la alcaldía", critica un dirigente, que recuerda que "en 2015 fue con Ganemos y con Podemos y".En esa misma línea se expresó este miércoles por la mañana la número dos y portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, al ser preguntada por la confluencia con Carmena en una entrevista en RNE . La alcaldesa, señaló, fue elegida como tal hace cuatro años "porque caminaba de la mano de Ganemos y Podemos", y hoy "de momento ni Ganemos ni IU ni Podemos están en ese barco". Por ello, afirmó Montero, su partido va a ser "responsable" y se va a "echar a un lado" para que Carmena "intente revalidar" su cargo "con su gente de más confianza y fundando su propio partido junto a Íñigo Errejón".