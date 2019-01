Junqueras reitera el rechazo de ERC a los Presupuestos: "Pregunten al PSOE a cambio de qué partida querrían ir a la cárcel"

Publicada el 28/01/2019 a las 10:19 Actualizada el 28/01/2019 a las 10:20

El exvicepresidente del Govern,, ha insistido este lunes en elpresentados por el Gobierno de: "Pregunte a los socialistas a cambio de qué partida presupuestaria estarían a favor de que les encarcelen", ha dicho.En una entrevista en la radio catalana RAC1 , Junqueras ha remarcado que la posición de los nacionalistas catalanes sigue siendo contraria a apoyar al PSOE en la aprobación de las Cuentas públicas, ya que entienden que por parte del Ejecutivohacia los políticos encarcelados por el—él mismo lleva en la prisión barcelonesa de Lledoners más de un año—. "el PSOE no ha querido dialogar sobre el derecho a la autodeterminación y esto, para nosotros, es muy importante: hablar", ha sentenciado el dirigente republicano.Aun así, reconoce la diferencia entre las dinámicas que, como partido, llevan los socialistas y otras formaciones: "Ni Pedro Sánchez ni el actual gobierno español del PSOE han sido quien ha pactado con laen Andalucía. Ellos no lo han hecho. Ellos no han homologado la extrema derecha en Andalucía. En cambio, sí lo han hecho Ciudadanos y el PP", ha recalcado. Continuando con este asunto, Junqueras considera la situación andaluza como una excepción en todo el continente: "Que partidos constitucionalistas lleguen a acuerdos y pactos para distribuirse poder con un partido de extrema derecha es", ha asegurado.En cualquier caso, y acerca de la postura de los partidos de ámbito nacional con respecto a la autodeterminación de Cataluña, Junqueras considera que: "Es normal que haya gente que se pregunte si el PSOE es igual o no que el PP y Ciudadanos en el tema del derecho a la autodeterminación. Es evidente que sí", cobncluye.