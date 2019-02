La responsable de Igualdad de Galicia contradice a Casado y respalda la actual ley del aborto: "Es adecuada"

Publicada el 08/02/2019 a las 17:01 Actualizada el 08/02/2019 a las 17:02

La secretaria xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia , Susana López Abella, ha, Pablo Casado, sobre la ley del aborto al respaldar que el actual marco legislativo de plazos, aprobado en 2010, es "adecuado", informa Europa Press.Mientras que Pablo Casado se había mostrado partidario de derogar la actual normativa de plazos y volver a la de supuestos aprobada en 1985 por el Gobierno de Felipe González, la alto cargo del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo ha defendido que, es dueña de su cuerpo, y también hay que respetar a las personas, tomen la decisión que tomen", ha respondido López Abella a preguntas de los periodistas durante un acto en Ourense para explicar las ayudas y subvenciones a las entidades locales para la promoción de la igualdad.En su opinión, lano se pueden vincular. "", proclamó. Sin embargo, el presidente de su partido había dicho: "Si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos"."Esas declaraciones no las he escuchado", admitió López Abella, quien juzgó que, "a nivel estatal", existe unaa nivel internacional" en "el ámbito en cuestión" (el aborto), al igual que "en el ámbito de la Ley Integral contra la Violencia de Género ", que "se va a modificar para mejorar y fue un acuerdo del Pacto de Estado".La ley dedespenalizó el aborto en losde violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación en el feto, mientras que la deen las 14 primeras semanas de gestación.