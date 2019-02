Sánchez dice que la derecha "se ata a la ultraderecha" con la "misma cuerda del cordón sanitario" que ponen al PSOE

Publicada el 17/02/2019 a las 14:22 Actualizada el 17/02/2019 a las 14:43

"Se palpa que tenemos ganas de votar"

Hay momentos que no se pueden describir, solo se pueden vivir. Hoy miles de socialistas habéis desbordado de ilusión Mérida. Nunca, nunca podré devolver toda la fuerza que me dais #ReivindicandoExtremadura pic.twitter.com/z5nMF5QuHH — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) February 17, 2019

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha aseverado este domingo quecon la "misma cuerda" delque han puesto al PSOE, informa Europa Press.Sánchez ha señalado que "no hay cordón sanitario que vaya a, de la España moderada y progresista" en las elecciones generales del próximo 28 de abril, tras lo que ha reafirmado que en el PP "andan que si se fundan, se refundan, y mientras tanto lo que hacen es fundirse con la ultraderecha, y por ahí si que no vamos a pasar", ha señalado.En su intervención, el presidente del Gobierno ha aseverado quedurante su mandato, que consiste en, tras lo que ha aseverado que la foto de la manifestación de la Plaza de Colón "", ya que es "una foto que va contra la historia". Así, Pedro Sánchez ha reafirmado que "España lo que necesita es conquistar su futuro para no regresar 40 años atrás", tras lo que ha instado a que el próximo 28 de abrilde una derecha que solo se ha mirado el ombligo".Pedro Sánchez se ha pronunciado de esta forma este domingo en Mérida, donde ha participado en la clausura de la Conferencia Política Autonómica del PSOE de Extremadura , junto con el presidente de la Junta de Extremadura, GuillermoPedro Sánchez ha señalado, antes de entrar al pabellón del acto, que "el 28 de abril", en alusión a la asistencia de socialistas a la Conferencia Política Regional del partido en Extremadura en la que participa este domingo en Mérida.El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reivindicado ely que "no traiciona" para el PSOE comoque representan una política que supone el "regreso", la "reacción", el "freno". "No hay más que dos caminos, el progreso o el regreso, el impulso o el freno", ha dicho Fernández Vara.Fernández Vara ha pedido disculpas a las cientos de personas que se han quedado fuera del pabellón: "", ha dicho.