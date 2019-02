PP, Cs y Vox se unen en Colón para denunciar la "puñalada por la espalda" de Sánchez a la Justicia

Publicada el 10/02/2019 a las 13:00 Actualizada el 10/02/2019 a las 13:45

El manifiesto, leído por periodistas

"Cuestión de banderas"

"Golpistas a prisión"

Miles de banderas de España acompañaron este domingo a la gran bandera de la madrileñaen una concentración, convocada por Partido Popular y Ciudadanos y a la que después se sumaron los ultraderechistas de Vox, Falange, Hogar Social y España 2000.Quedisuelva las Cámaras y convoque elecciones.. La convocatoria llegó después del polémico episodio de los "relatores", protagonizado por el Gobierno a una semana del arranque del juicio por el 1-O y de la votación de las enmiendas de la totalidad en el Congreso de los Diputados. De nada sirvió que el Ejecutivo, tras varios tropiezos, errores de comunicación y el enfado de barones territoriales y referentes del socialismo diese marcha atrás. Con o sin relatores, para las tres derechas que se unieron en Andalucía para poner fin a 37 años de socialismo hay sobrados motivos para que Pedro Sánchez también se marche de la Moncloa y así lo gritaron en Madrid.Junto a PP, Cs y Vox también acudieron el PAR, UPN, Foro Asturias, UPyD. La delegación del Gobierno cifró en 45.000 los asistentes, cantidad que Ciudadanos y el PP elevaron hasta las 200.000 personas las presentesColón estaba llena, pero no los aledaños.Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) y Santiago Abascal (Vox) hicieron declaraciones ante los medios coincidiendo en la urgencia de que Pedro Sánchez convoque elecciones.todos subieron al escenario.Tras días de reuniones y negociaciones, PP y Ciudadanos -también Vox estuvo de acuerdo- el mismo sábado se cerró un dato clave de la concentración: el de la lectura del manifiesto. "Queremos que el protagonismo no lo tengan los partidos. Serán profesionales del mundo de la comunicación y del periodismo quienes leerán el manifiesto:serán los encargados de leer el texto", informaron.En el manifiesto [Aquí, en PDF], leído por los tres comunicadores, se escucharon las acusaciones queha podido oír en los últimos días. No faltó la "traición": "Los acontecimientos de los últimos días suponen una humillación del Estado sin precedentes en nuestra vida democrática. Tras meses de constantes cesiones intolerables y a pocas horas de que el Tribunal Supremo comience a juzgar a los responsables de la ruptura del orden constitucional que se produjo en octubre de 2017, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió darpudo escucharse en la plaza de Colón. Unas acusaciones que contrastan con la ruptura anunciada el viernes en la rueda de prensa posterior alTambién se habló de la "deriva suicida" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Nosotros, los reunidos en esta Plaza, compartimos, y por compartirlo representamos, el hartazgo de la inmensa mayoría de los españoles ante ladel Gobierno de Pedro Sánchez y afirmamos, una vez más y todas las veces que haga falta, nuestro compromiso con la unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles; patria de todos,se escuchó.La lectura del manifiesto culminó con un "¡Viva España!", con vivas al rey, con una foto de familia de los convocantes en la que no faltaba Vox y con el himno de España. La foto que Albert Rivera había evitado a toda costa en Andalucía.A las 10.00 de la mañana, dos horas antes de la convocatoria, los más madrugadores ya estaban por Colón. Había mesas en la que se entregaban, de forma gratuita, banderas de la Unión Europea. Las españolas tenían precio: desde un euro las más pequeñas a más de 10 si el tamaño era mayor o se combinaban con alusiones a laCuarenta minutos antes del inicio oficial, la megafonía ya daba la bienvenida a los asistentes.podía escucharse. Y es que había miedo entre los organizadores de que el paisaje de banderas españolas -y europeas- se salpicase de banderas preconstitucionales"Serán bienvenidas a la concentración todas aquellas personas que defiendan la Constitución, nuestra democracia y el respeto a las leyes democráticas. Por ello rechazamos la presencia de aquellos grupos que no defiendan los valores democráticos y de convivencia", advirtieron el viernes tanto desde el PP como desde Ciudadanos poco después de conocerse que Falange, España 2000 y Hogar Social habían confirmado su presencia en este año de Colón.Uno de los carteles más madrugadores era el de. Estaba atado a una farola.PP y Ciudadanos huyeron de pancartas y carteles que les pudiesen identificar. Desde el primer momento, ambos partidos se conjuraron para evitar la presencia de siglas. No ocurrió lo mismo con Vox. Afiliados y simpatizantes del partido liderado por Santiago Abascal repartieron carteles, en verde, color con el que se identifican, con lemas como