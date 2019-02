Borrell cree que un Gobierno con Vox no permitiría las "toneladas de diálogo" necesarias en Cataluña

Publicada el 18/02/2019 a las 09:43 Actualizada el 18/02/2019 a las 10:28

A favor del veto a Puigdemont

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,, ha alertado este lunes sobre la llegada de la "derecha extrema" a España a través de VOX y ha avisado de que contar con el partido depara formar Gobierno tras las elecciones de abril no permitirá lasque, a su juicio, son necesarias para resolver la crisis en Cataluña.En declaraciones a la prensa en Bruselas, en donde asiste a una reunión de ministros de la UE, Borrell ha advertido que la extrema derecha ha "emergido" ahora en el panorama electoral español y ha recordado que en el pasado. Así, ha considerado "preocupante" que se pueda producir una alianza de VOX con "otras formaciones políticas", en una, y ha añadido que "sinceramente, no es lo que España necesita". "Tampoco es el [escenario] que permitiría resolver la cuestión catalana, que requiere toneladas de voluntad de diálogo", ha explicado Borrell, para señalar que las elecciones anticipadas del de abril serán "trascendentales".Borrell también ha comentado que ve "razonable" que el presidente del Parlamento Europeo , el conservadorque se celebre este lunes una conferencia del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont en la sede de la institución, al tiempo que ha señalado que él hubiera hecho lo mismo en su lugar. "Me parece una", ha declarado.El jefe de la diplomacia española, que fue presidente de la Eurocámara entre los años 2004 y 2007, ha añadido que "seguramente" si él fuera el presidente del Parlamento europeo. Puigdemont había sido invitado, junto al actual presidente de la Generalitat, Quim Torra , a pronunciar unaa los líderes del procés en un acto organizado por dos eurodiputados nacionalistas el lunes, en una sala de las dependencias de la Eurocámara en Bruselas.La invitación corrió a cargo de dos miembros de la "plataforma para el diálogo UE-Cataluña" —creada poral desafío secesionista en Cataluña—, el flamenco nacionalista de la NV-A Ralph Packet y el eurodiputado y exministro de Exteriores esloveno, Ivo Vajgl. Este acto provocó la protesta mediante de PSOE Ciudadanos , cuyos portavoces en la Eurocámara, pidieron por carta a Tajani que se impidiera laTras recibir cartas de protesta de estos grupos y del eurodiputado liberal español Entique Calvet, Tajani finalmente anunció quepor razones de seguridad. Tajani alegó riesgo para el orden público por lasen el Tribunal Supremo y también por la "ocupación" de simpatizantes independentistas de las instalaciones del Parlamento europeo y la Comisión europea en Barcelona a principios de febrero. Puigdemont y Torra han protestado por carta a la Eurocámara yeste lunes en Bruselas, aunque a primera hora del lunes no habían revelado aún el lugar en que tendrá lugar.