El Gobierno acusa al PP de "crispar"

El PP acusa a Borrell "pésima gestión" del 'Brexit'

Delgado acusa al PP de "no hacer más que insultar"

Ábalos replica al PP que la inversión para el tren en Extremadura estaba en los Presupuesto

El PP acusa a Duque de desprestigiar la Universidad

La primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados desde que el presidente Pedro Sánchez anunciará el adelanto de las elecciones generales para el próximo 28 de abril ha estado marcado por unos claros tintes de precampaña. Todos los ministros aprovecharon para sacar los colores al PP en sus respuestas.La, ha recriminado a la portavoz del PP en el Congreso,, los "mantras" de "mentiras" que a su juicio utilizan los conservadores para intentar "confundir" a la ciudadanía cuando acusan al Ejecutivo de "traicionar" a España por haber cedido ante los independentistas. "Salgan de la mentira, pero también de la ignorancia suprema con la que ejercen continuamente la crispación política en este país", le ha espetado, según recoge Europa Press.Con esta petición ha zanjado Calvo el que ha sido suen una sesión de control al Gobierno en el Congreso de esta legislatura, un rifirrafe que ha arrancado con esta pregunta de Montserrat: "¿Cuándo se dio cuenta de que los independentistas le iban a pedir la independencia?". "El mismo día que usted, el 1 de octubre de 2017; cuando usted estaba sentada en el Gobierno y consintiendo un referéndum ilegal", ha sido la respuesta de la número dos del Ejecutivo.En su intervención, Montserrat ha insistido en que los miembros del Gobierno socialista debían de ser, un adjetivo que ha usado también para calificar la "ambición personal de Sánchez". Así, ha reiterado que esa ambición por permanecer en La Moncloa ha sido lo que ha llevado al presidente del Gobierno a convertir a los españoles en "rehenes de sus mentiras y sus vaivenes con el independentismo", y a dar a ERC y PDeCAT "una mesa de partidos con un relator para romper España", consumando lo que ha calificado como "la mayor deslealtad de un Gobierno de España en los últimos 40 años". "y usted como la relatora de su fracaso", ha sentenciado la portavoz, incidiendo en que el PSOE "confunde diálogo con imposición y rendición" y en que "no es de fiar" y volverá a "traicionar a España". "El PP jamás va a permitir que nadie rompa España, ni Torra, ni Rufián, ni Otegi ni Sánchez", ha concluido Montserrat.En su réplica Calvo, ha recordado a su interlocutora quey, en ese foro le ha desafiado a mentar "un hecho jurídico y una decisión política" para avalar "la sarta de mantras y de frases mentirosas e ignorantes" con las que, ha apuntado, mienten los 'populares' para confundir a los españoles. "Salgan de la mentira, pero también de la ignorancia suprema con la que ejercen continuamente la crispación política en este país", ha soltado la 'número dos' del Ejecutivo a la portavoz del PP.No ha sido el único momento de tensión de Carmen Calvo durante la sesión de control ya que también ha aconsejado "madurez" apara "aceptar la realidad" de España, que es un marco constitucional que, según ha recalcado, el PSOE no puede romper "unilateralmente". A su juicio, los independentistas deben asumir la realidad, y es que Cataluña votó la Constitución de 1978 que fijó unas reglas de juego que el Gobierno no puede saltarse. "Hay que aceptar las reglas del juego. Dialogar consiste en no seguir imaginando cosas que se convierten en una quimera", ha asegurado en respuesta al portavoz de ERC, Joan Tardà.Según Carmen Calvo, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha devuelto a la política el respeto a los adversarios y la realidad de la gente que pasa dificultades. Y ha aprovechado para reprochar a ERC que haya rechazado los Presupuestos del EjecutivoPor su parte,ha avisado a la vicepresidenta de que, tras las elecciones anticipadas del 28 de abril, el PSOE seguirá teniendo la misma disyuntiva de hace 15 días: "Aceptar un diálogo sin condiciones o el desastre". En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dilapidado una oportunidad para intentar buscar una salida política a Cataluña y ha optado por "ir al casino (de las elecciones) a jugarse la mayoría que permitió derrocar a Rajoy en la moción de censura". "si no opta por una solución que atienda al principio democrático de que decidan los catalanes, ni al, principio de realidad --ha reiterado--. El sistema no será viable sin una solución viable".Por su parte, el, ha subrayado que la UE ha reconocido "por primera vez en mucho tiempo" en un documento que Gibraltar es una colonia, ante la diputada del PP Concepción de Santa Ana, que considera que ha hecho una "pésima gestión" de todo lo relacionado con. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Borrell ha evitado responder a las acusaciones de la diputada, que le ha dejado claro que al PP le "gustaba más el señor Borrell que decía las verdades" que el que "no ha sabido mantener su discurso y se ha plegado a los intereses de los indepedentistas". También le ha reprochado que lleve ya un tiempo "en campaña como candidato a las europeas".Sin embargo,, sino que ha optado por una respuesta de perfil bajo y en tono pausado. Eso sí, ha dicho que De Santa Ana es una "elocuente parlamentaria" que ha hecho "un recorrido por todos los aspectos de la política nacional". La diputada ha finalizado diciendo que "por fin los españoles van a ir a elecciones" y pondrán al PSOE en el lugar que merecen por el "fiasco de sus políticas erráticas". "Esto no tiene que ver con el independentismo catalán ni con que nos ponga la historia en el lugar que nos corresponda, que usted no dice cuál es y puedo imaginarme cualquier cosa", ha respondido Borrell.De Santa Ana la ha instado at, le ha acusado de no haber defendido los intereses de las empresas ante la posibilidad de un Brexit sin acuerdo y de no haber "blindado" en el acuerdo de salida las reivindicaciones históricas de España en lo relativo al Peñón. A su modo de ver, lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "presentó como un acuerdo histórico fue tirar por la borda los éxitos diplomáticos del PP". Por eso, insistiendo en la actual posición del PP, ha pedido al Gobierno un "acuerdo ambicioso" basado en la cosoberanía sobre el Peñón, la doble nacionalidad para los gibraltareños, la eliminación de la verja y un régimen fiscal propio para una zona que abarque al Campo de Gibraltar y también a Ceuta.Como la pregunta original de la diputada versaba sobre si "va a ceder el Gobierno a las pretensiones de Gibraltar",y ha pasado a relatar lo negociado por el Ejecutivo: el protocolo sobre Gibraltar anexo al acuerdo de salida (acuerdo que los británicos no han ratificado aún) , los cuatro memorandos complementarios y, por último, la alusión a Gibraltar como colonia en un reglamento de la UE. "Gibraltar es una colonia sometida a proceso de descolonización como dice la ONU", ha reiterado. Borrell le ha dicho a De Santa Ana que ahorapara el caso de un Brexit sin acuerdo y ha asegurado que su Gobierno sí ha hecho y hará propuestas tan pronto como sepa "cómo acaba la actual discusión entre Reino Unido la UE".En el turno de, ha acusado al Partido Popular de "no saber hacer otra cosa que insultar", después de que la portavoz conservadorale dijera quecon los independentistas."Yo he sido elegida por los ciudadanos para defender los intereses generales. Usted está elegida por el dedo del señor Sánchez y se ha convertido en el brazo del independentismo, el brazo tonto de la ley de Sánchez, que lo único que ha pretendido es mantenerse en La Moncloa", ha dicho la diputada. Bonilla había preguntado a la ministraante "los ataques" que vienen sufriendo los operadores jurídicos en Cataluña. En su opinión, la ministra "se comporta con una falta absoluta de respeto" hacia esos profesionales que están siendo "acosados de manera intolerable". "No tenemos constancia de que usted haya tomado ninguna medida para evitar ese comportamiento. ¿Acaso cree que los tuits en cuentas oficiales son medidas?", le ha espetado.Para Delgado,, y en esas está el Partido Popular con la "crispación constante que mantiene". Tras defender las medidas adoptadas por su departamento para apoyar a jueces y fiscales, ha incidido en que "como no se respeta la independencia del Poder Judicial es cuestionando de manera absolutamente injusta al Tribunal Supremo como hizo (el portavoz del PP en el Senado, Ignacio) Cosidó con su indigno y vergonzante WhatsApp".En el mismo tono se ha desarrollado la pregunta formulada por el diputado también del PP, quien preguntaba sobre el proceso contra Artur Mas en el Tribunal de Cuentas pero ha acabado diciendo que Sánchez "puso" a la ministra "para controlar la situación" de los independentistas y "minorar" su procesamiento en el Tribunal Supremo y "por eso relevó al abogado del Estado que se negaba a calificar los delitos como sedición en lugar de rebelión". ", la que más ha mentido en esta Cámara. ¿Cree realmente que usted prestigia cuando participaba en reuniones con las cloacas del Estado, insultó a sus compañeros, oyó hablar de confesiones vaginales y relaciones con menores y miró para otra parte?", le ha planteado., son sus intereses partidistas y les da igual porque no se enteran", le ha respondido Delgado, quien se ha centrado en explicar que fue"muy razonable" el recurso de la Abogacía del Estado en el Tribunal de Cuentas pues se trataba de figurar en el procedimiento para"velar por esa parte de los fondos" que siendo del Ministerio de Hacienda podían haber ido a parar a la consulta. "Lo que hace la Abogacía General del Estado es garantizar los intereses de España y de los ciudadanos, y eso, a ver, que se lo expliquen, que yo aquí y ahora no le puedo explicar el derecho procesal", ha zanjado la ministra.Y, por su parte, el, le ha pedido al Partido Popular que hagaya que el problema "no es de hace ocho meses". Ábalos ha asegurado que las partidas destinadas a su mejoría estaban previstas en los PGE para 2019 que "el PP votó en contra". Así lo ha dicho en el pleno del Congreso después de que la diputada del Partido Popular,, haya criticado la falta de inversión en la red ferroviaria, acusando al Gobierno central de no ejecutar las partidas que "el PP había presupuestado para 2018".En respuesta, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado queque "el PP votó en contra", dejando a Extremadura "sin inversión para el ferrocarril". "Yo le pediría que antes de hablar de esto hagan una autocrítica, pidan perdón y ya luego pidan explicaciones a los demás", le ha aconsejado Ábalos a la diputada popular que considera que le Gobierno echa "balones fuera".Según Marcos,, y cuando lo hacen los populares "la culpa suele ser de Adif, Renfe...". "Esto acabará cuando España tenga un gobierno del PP", ha apostillado. Por su parte, Ábalos ha calmado el debate asegurando que "hay medidas para minorar las incidencias" de la red ferroviaria por su paso por Extremadura, "algunas de ellas de manera inmediata y otras de carácter estructural". Además, ha pedido "disculpas a los viajeros" por las incidencias causadas durante el Gobierno socialista.En su intervención, Marcos ha aprovechado para criticar quey alejado de los problemas de los españoles, como es la falta de inversión para mejorar la red ferroviaria de Extremadura. "Se cree que España se gobierna subido en el Falcon, dando vueltas por el mundo a miles de kilómetros de los problemas de los españoles y con una nube en los ojos", ha especificado la diputada popular que le ha asegurado al presidente que "cuanto más alto se sube, más alta es la caída".En el turno de preguntas al, el PP ha acusado este miércoles al dedesprestigiar a la Universidad española y de ser "un peligro para la formación integral" de los alumnos. Unas declaraciones a las que Duque ha respondido lamentando que los conservadoresLa, se ha dirigido al ministro para preguntar sobre el decreto ley aprobado por el Ejecutivo por el que se incluyen a los. Sin embargo, Valmaña ha centrado su discurso en unas declaraciones de Duque en los medios en las que, según ha explicado la diputada, el ministro aseguraba que su paso por la Moncloa ha sido "traumática". Para la 'popular' este sentimiento es consecuencia de su participación en un equipo que venía a "blanquear " a un Gobierno que venía "de la mano" de independentistas, populistas y terroristas.Para Valmaña, las únicas aportaciones a la Universidad que se han hecho en estos meses de mandato socialista son "una tesis plagiada", las sociedades instrumentales del Consejo de Ministros, el "desprestigio de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por sectarismo" y "un viaje a la Antártida, carísimo, que aún no se sabe su importancia para la ciencia o la universidad". También ha criticado la diputada el decreto ley que regula estas prácticas universitarias, que ha definido como "un torpedo en la línea de flotación" de estas prácticas. A su juicio, esta medida pone en peligro a los alumnos y a las instituciones y ha recordado a Duque que no tiene el favor de los rectores o las empresas para sacar adelante este sistema."Qué pena que usen el Hemiciclo para ensayar los mítines y los bulos de Internet en vez de utilizar el espejo que es más barato para todos", ha respondido el titular de Ciencia, Innovación y Universidades. Ha sido la única salida de guión de Duque, que