La casa fotografiada por Robert Capa en Vallecas acogerá la memoria del fotógrafo

Publicada el 26/02/2019 a las 10:24 Actualizada el 26/02/2019 a las 11:18

Sobrevive a "Bombardeos, mediocridad política y especulación"

Los votos a favor de Ahora Madrid PSOE en el Pleno han sacado adelante la protección de Peironcely 10 , en Puente de Vallecas, vía modificación del Plan General de Ordenación Urbana y donde se apuesta por acoger uny un centro de memoria donde exponer la obra del fotógrafo húngaro Robert Capa . El PP se ha abstenido y Cs ha votado en contra.Cuando el Consejo de Gobierno apruebe la modificación del PGOU se iniciará un proceso deque garantizará el realojo de todos los vecinos, ha informado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.El portavoz de Cs de Desarrollo Urbano Sostenible, Bosco Labrado, ha explicado el voto en contra de su grupo no porque estén en contra del qué sino del cómo, ya que Peironcely 10 "no tiene elementos arquitectónicos destacados", en todo caso"Emplean (al gobierno) lacon destino a un inmueble que carece de elementos arquitectónicos destacados", ha argumentado."Peironcely sobrevivió a losy ahora lo hará a la mediocridad política y a la especulación inmobiliaria", ha lanzado la portavoz de Cultura del PSOE, Mar Espinar, que ha defendido que Peironcely 10 es un ejemplo de "justicia social". Al edil de Cs le ha pedido que mire los rostros de los vecinos, algo que "debería ser obligatorio para todos los políticos", y ha señalado que esta acción es un ejemplo de un "Ayuntamiento comprometido, eficaz y humano".La concejala del PP Paloma García Romero ha indicado que el PP "siempre está a favor de la cultura" y de que se recuperara el inmueble "pero hoy no se habla de sentimentalismo sino de un expediente urbano". La edil ha preguntado por qué el Gobierno no sustituye el expediente por una modificación del catálogo deCalvo ha replicado que para ello habría que hacer lo mismo, es decir, cambiar la calificación y el PGOU para recuperar el edificio, expropiarlo y pagar lo que corresponda al propietario para elAdemás ha aclarado a Cs que se protege Peironcely 10 por su valor simbólico y cultural.Ante el sentido del voto de Cs, rechazo al punto, el delegado ha acusado a Labrado de "adelantar al PP (que ha votado abstención) por la derecha" en una "decisión incomprensible" sobre la política de