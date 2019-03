Casado asegura que en la huelga "se habla de un supuesto heteropatriarcado"

Publicada el 07/03/2019 a las 21:25 Actualizada el 07/03/2019 a las 21:53

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que "las reivindicaciones" recogidas en el manifiesto con el que se convoca a la huelga de este 8 de marzo "no son justas" porque en ellas "se habla dey de un supuesto heteropatriarcado ", informa Europa Press.Casadoasí en la presentación del libro de Edurne Uriarte, Feminista y de derechas, a la que también han acudido el presidente de la Comunidad de Madrid,, y los candidatos del partido en la región y la capital,, respectivamente.Para el líder del PP, el manifiesto planteado para la celebración del Día Internacional de la Mujer contiene algunas reivindicaciones que "no son justas". "Se habla de neocolonialismo, de un: de un país enfrentado", ha asegurado.A su juicio, "las reivindicaciones tienen que hacerse en positivo". "Tenemos que estary poner lo mejor de nosotros mismos para paliar la discriminación . Creo que hay que seguir trabajando de manera pragmática", ha aseverado.En su intervención, Casado ha pedido al resto de formaciones políticas. "No nos arrojemos la violencia de género o la conciliación a la cara", ha pedido, para después exigir consensos que puedan materializarse en pactos de Estado.