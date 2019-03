Pablo Casado: "Las 'feministas de izquierda' no defienden a las mujeres de los guardias civiles de Alsasua ni a Montserrat Toro"

Publicada el 07/03/2019 a las 10:57 Actualizada el 07/03/2019 a las 10:58

Rechaza acudir a la manifestación

El líder del PP Pablo Casado , ha criticado este jueves que lasno hayan salido en defensa de las mujeres de los guardias civiles que fueron agredidas en Alsasua , y que tampoco hayan apoyado a la secretaria judicial Montserrat del Toro, que testificó ayer en el juicio contra los líderes independentistas.En una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, el dirigente 'popular' ha recordado que estuvo este miércoles en Alsasua y visitó el mismo lugar de laa los agentes. Así, criticado que las "feministas de izquierda" no salieran en defensa de las mujeres víctimas de esta violencia."No vi a ninguna feminista de izquierda defiendo a las mujeres de los, ni tampoco a la secretaria judicial cuando ha sido amenazada y se ha hecho pública su imagen", ha asegurado Casado en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press.Tal y como ha descrito el líder del PP, en su visita a Alsasua vio que no fue bien recibido y que losle llegaron a decir que no podía estar en el municipio. Todo coincide, según Casado, con la negociación de Pedro Sánchez con el PNV sobre nuevas transferencias al País Vasco y sobre eletarras acárceles vascas.Igualmente, el dirigente 'popular' ha señalado que el PNV "le ha cogido la medida" a Sánchez y negocia en nombre de Uxue Barkos, presidenta de Navarra, y sigue la hoja de ruta del "proyecto anexionista de Navarra al País Vasco". "Es la siguiente etapa de los nacionalistas, tras la mediación en Cataluña, y, si Sánchez recibe el aval de losy batasunos para gobernar cuatro años más, veremos que se recupera esa hoja de ruta tras fracasar Juan José Ibarretxe".Sobre la manifestación de mañana por el, Casado ha recalcado la decisión del PP de desmarcarse de la concentración al entender que el manifiesto de convocatoria era "inasumible"."Íbamos a estar. Tres vicesecretarias iban a acudir, pero después de conocer el manifiesto, sinceramente, es inasumible", ha afirmado Casado, quien ha afeado que el texto hable de "un, en el que se conculcan las libertades y hay que emancipar a las niñas de 16 años".En contraste con la "propaganda de la izquierda radical", el líder del PP ha reivindicado que hará unen las elecciones municipales y autonómicas. También ha indicado que este fin de semana en una convención en Cartagena se tratará de las propuestas del partido en políticas de igualdad.