Publicada el 07/03/2019 a las 17:08 Actualizada el 07/03/2019 a las 17:45

Lo que ha sufrido Maribel, una "tortura absolutamente bestias"

La familia de Maribel Tellaetxe, mujer de 75 años de Portugalete (Vizcaya) que padecíay que falleció este pasado miércoles, ha asegurado que seguirán "hasta el final" en su lucha para despenalizar la eutanasia , informa Europa Press.Los familiares de Maribel presentaron hace unas semanas en el registro del Congreso de los Diputados más de 182.000 firmas para demandar a laque se apruebe la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Tras el fallecimiento de su mujer y madre, han anunciado que la recogida de firmas a través de la plataforma change.org sigue abierta, y no descartan presentar una ampliación de los apoyos que siguen recabando, queEn una rueda de prensa ofrecida este jueves en el, el marido y los dos hijos de Maribel han dado lectura a un comunicado, en el que afirman que el de hoy es "un día de emociones contrastadas". Por un lado, ha afirmado, es un día "de júbilo porque la naturaleza le ha traído", pero, por otro, es "un día de rabia y dolor porque, lejos de tener la muerte que todo ser humano merece", su madre y esposa "ha sidoa conductas análogas hasta su muerte".Tras lamentar que "su mayor pecado fue contraer una enfermedad terminal ", han afirmado que "los responsables de este crimen tiene nombres y apellido y deben ser señalados, son los señores de Ciudadanos y del PP, que martes tras martes han estado prorrogando el bloque de la ley de eutanasia en la mesa del Congreso". Según han defendido, "cada uno de nosotros o de nuestros familiares podríamos correren nuestro final", y ha subrayado, en ese sentido, que "en esa papeleta que introducimos en una urna cada cuatro años tenemos la opción de evitar un final tortuoso y cruel para nuestras vidas".Ante laspor comparar lo sufrido por Maribel con "conductas análogas a la tortura", su hijo ha asegurado que "están usando la terminología que usa la ley". "Cuando nosotros decimos conductas análogas a la tortura estány, especialmente la europea, que dice que cualquierque actúe contra lade los seres humanos son conductas análogas a la tortura", ha manifestado.En ese sentido, ha preguntado a los presidentes del PP,, y de Ciudadanos,, "si pueden explicar públicamente si en sus programas electorales de cara al 28 de abril tienen las conductas análogas a la tortura para todos por ley". "Que lo expliquen públicamente y que nos digan a los ciudadanos si en nuestro final nos van a tener sometido a un final cruel y doloroso a través de esta ley contra la eutanasia, y que lo digan abiertamente, que no lo escondan", ha demandado.Su hijo ha asegurado que estaría "encantado de hablar personalmente con Rivera, con Casado, con el obispo de Bilbao, con los tres juntos en una mesa". "No creo que puedan defender de ninguna forma lo que han estado haciendo con mi ama", ha añadido.Según ha recordado, se trata de una ley "de hace 40 años, pero la gente cambia, las conciencias cambias y las necesidades cambian". "Nos llevamos las manos a la cabeza ante las, que es una atrocidad, y quizá lo que diga suene a atrocidad, pero creo que no me equivoco y así lo querría para mí". "Son torturas absolutamente bestias las que han aplicado a mi madre", ha añadido.Así mismo, ha asegurado que van a "seguir luchando, por ella, por nosotros y por todos". "Esto no ha quedado aquí, yque todos podamos tener una muerte digna", ha manifestado. Tras agradecer el apoyo del pueblo de Portugalete y al equipo de paliativos del Hospital San Juan de Dios, la familia de Maribel ha explicado que han donado su cerebro para la investigación sobre el alzheimer , con el fin de que "se puedan beneficiar generaciones futuras". En ese sentido, ha pedido "a los que tienen que invertir a dar más inversiones" para la investigación en este campo "para que, en un futuro, se encuentren soluciones" a este tipo de enfermedades.