Rivera trata de separar el éxito del 8M del compromiso feminista de la izquierda

Publicada el 09/03/2019 a las 16:02 Actualizada el 09/03/2019 a las 16:03

Rivera llama a "echar a Sánchez con votos"

El líder y candidato de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera , ha ensalzado el "gran éxito y ejemplo" que dio este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer , la sociedad española frente al "ridículo del Gobierno de Sánchez, que solo despertó sectarismo". "Hemos logrado mucho pero queda mucho por hacer;", ha reivindicado. En un acto de campaña en València que recoge Europa Press, ha destacado así la respuesta de toda España en las movilizaciones del 8M y ha cargado contra la postura de la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, que criticó este viernes a los partidos que creían que el feminismo "era cosa de cuatro radicales" y el año pasado "eran feministas transversales y este son feministas liberales".También ha afeado al PSOE "quejarse de que el PP no apoyara la manifestación y al mismo tiempo que Ciudadanos fuera a la manifestación", si bien ha asegurado que respeta que "los conservadores no quieran estar en esta causa". ", que solo despertó sectarismo", ha aseverado, para subrayar que "muchas mujeres sufren la tutela de los varones y ahora tienen que sufrir la tutela de la señora Calvo".Rivera ha puesto en valor a la "España unida por la igualdad de hombres y mujeres, por la igualdad en todo su sentido", con "un gran éxito social de la sociedad española y miles de personas movilizadas para".En este contexto, ha recordado que, a pesar de los logros, "queda mucho por hacer", como acabar con los techos de cristal, con las dificultades para ser madre o con el machismo. "Claro que sí, hay que trabajar por la igualdad, pero se trabaja de la mano de hombres y mujeres y no en una guerra de sexos absurda.", ha recalcado.Para ello, ha defendido la, "a quién amas, con quién vives, cómo formas una familia... en la libertad en todos sus sentidos", y ha criticado que "a Sánchez también le molesta que seamos liberales". "Que le quede claro:el día del Orgullo, en la plaza de Colón y donde haga falta. El único que no esta cuando aparece una bandera de España es Sánchez", ha enfatizado, y ha reiterado que a los de Cs les han llamado "fachas, fascistas incluso, por llevar la bandera constitucionalista".Por contra, ha defendido quey ha advertido que "a quien no le quede claro no puede gobernar este país". Y ha zanjado: "No me verán dividir a los españoles entre rojos y azules, me parece antiguo, ni enfrentar a hombres y mujeres, a valencianos, catalanes, madrileños o baleares; defenderé la libertad siempre".Por otra parte, Rivera ha llamado a la participación en laspara "echar a Pedro Sánchez con votos" y a enfocar la campaña pensando en el futuro: "Creo en los españoles y confío en su criterio, no le tengo miedo ni a los españoles ni a las urnas ni a aquellos que quieren trabajar por su país".El líder de Cs ha defendido que España se encuentra en una "encrucijada" entre ser "un país fragmentado, una nación de naciones, o un país de ciudadanos libres e iguales". Para salir de ella, ha pedido ayuda a los españoles y ha defendido que. "Sé que hay gente que ha votado en otras ocasiones al PP y al PSOE; os pido que en estas elecciones, si queremos que Sánchez se vaya a la oposición, unir a los españoles y no volver a la derecha y la izquierda como quiere (Pablo) Casado, necesitamos más votos, más escaños", ha enfatizado.También ha cargado contra "elque se pelea en público aunque luego llegue a pactos en privado", en cuestiones como la exhumación de Franco o el aborto. A su juicio, 'populares' y socialistas "viven atrapados en el pasado" y están más pendientes de estos temas que de la educación, la igualdad, la sanidad y los servicios públicos.Como aspirante a presidente,. "No os dejéis engañar, nadie va a alcanzar mayoría absoluta", ha remarcado, y ha reiterado que "quien no sea capaz de llegar a acuerdos no va a formar un gobierno".En su caso, ha asegurado queal apoyar investiduras que no eran la suya y ha recalcado que "esta campaña nacional va de recuperar la igualdad, garantizar la unión entre españoles y echar a aquellos que son capaces de vender nuestro país a cualquier precio".Sues lograr "un país unido con un gran gobierno con los mejores; una España de libres e iguales, de hombres y mujeres iguales", para lo que ha pedido a los españoles que "confíen su voto" a la formación naranja: "Lo importante no es que gane Ciudadanos ni que gane yo, sino que en el resultado final acabe ganando España y los españoles". "El cambio de Gobierno en España no es Ciudadanos ni soy yo, sois vosotros, solo somos vuestra voz", ha insistido, para advertir que "si queremos un país que mire adelante y no atrás, que no enfrente ni por territorios ni por ideología o sexo y se vuelva a dar la mano después de 40 años de la Transición, hay que recuperar la dignidad, el orgullo y la confianza".