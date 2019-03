Publicada el 11/03/2019 a las 09:16 Actualizada el 11/03/2019 a las 12:09

Poble lliure

La CUP ha decidido este domingo, en un Consell Polític extraordinario, que no concurrirá a las, y que prefieren "centrarse en las municipales", ha informado el partido en un comunicado.La militancia de la CUP ha considerado que "no se dan las condiciones necesarias para convertirse en una candidatura auténticamentey transformadora en el Estado español", ha explicado la formación.La votación de esta decisión ha obtenido, según ha informado la exdiputada de la CUP Mireia Boya en declaraciones a los medios tras el Consell Polític.Boya ha explicado que se han votado dos propuestas, una favorable a presentarse a las elecciones generales, con una idea de bloqueo en el Congreso, y otra en contra, que planteaba, que se debatirán el 23 de marzo en otro Consell Polític, ha concretado la exdiputada 'cupaire'."Queremos destinar todos los esfuerzos para construir las condiciones de la ruptura desde los ayuntamientos", ha afirmado Boya, que ha defenderán las políticasde ruptura desde abajo y con movilizaciones constantes.En este sentido, ha animado a la ciudadanía a participar en laen Madrid el 16 de marzo, para demostrar que "la sociedad catalana no basa solo su actividad política en las instituciones, sino que está en la calle".La corriente interna de la CUPafirmó este sábado que la formación política debería "asumir el reto de articular una candidatura" a las elecciones generales para ofrecer una opción de ruptura con el Estado.En un comunicado, esta rama interna informó de su posicionamiento ante el 28A considerando que los catalanes han demostrado en los últimos meses "conciencia y movilización en términos de ruptura democrática respecto al régimen monárquico español y en favor de la construcción de una".Y que esta situación contrasta con la línea de los partidos independentistas que hasta ahora sí han concurrido a las generales porque adoptan "un discurso reformista totalmenteen un estado español en plena deriva autoritaria".Por este motivo, Poble Lliure apostaba por "unaque permita a las decenas de miles de catalanas y catalanes conscientes y movilizados emitir un voto sólido y útil para la ruptura".