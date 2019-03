Torra cede y retira los lazos de la fachada del Palau de la Generalitat, pero anuncia una querella contra la Junta Electoral

Publicada el 22/03/2019 a las 11:19 Actualizada el 22/03/2019 a las 13:09

Torra se querellará contra la JEC

Dos trabajadores de la Generalitat han retirado, pasado el mediodía de este viernes, la pancarta con el lazo amarillo y la pancarta con el lazo blanco con el lemade la fachada de la institución pública.La(JEC) había requerido al presidente,, retirar la pancarta con el lazo amarillo para preservar la neutralidad de las instituciones durante el periodo electoral y el líder del Ejecutivo pidió un informe alsobre despejar de símbolos los edificios públicos. Tras el informe del Síndic emitido el miércoles que recomendaba retirarlos, trabajadores de la Generalitat cubrieron la pancarta del lazo amarillo con otra con un lazo blanco con una franja roja y, en un acto ese mismo jueves, Torraderechos como el de la libertad de expresión, de manifestación y a la autodeterminación de Catalunya.Unas horas antes, otros edificios dependientes del Govern, como latambién han retirado de su fachada los homenajes a los políticos secesionistas encarcelados por el. Los lazos blancos se instalaron este jueves en varios edificios públicos, incluido el Palacio de la Generalitat, para sustituir otros símbolos como lazos amarillos y esteladas, tras el requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC). Fuentes de la Consejería han explicado que tanto la colocación de pancartas como el resto de acciones llevadas a cabo en el departamento en favor de los dirigentes independentistas encarcelados(Adic). "La Consejería no ha dado ninguna orden de retirar los lazos", han concretado las mismas fuentes, que han subrayado que han sido los trabajadores adscritos a esas asamblea los que han quitado la simbología del edificio público.El president presentará este viernespara pedir la suspensión inmediata de sus acuerdos sobre la retirada de los lazos amarillos de edificios públicos, y la semana que viene presentará una querella "por un presunto delito de prevaricación" de este organismo del Estado. En un comunicado, considera que las resoluciones de la JECporque son arbitrarias, como se demuestra en la notificación de anoche, donde exigía al presidente hacer cosas que la Ley no le permite".Según Torra, la Junta Electoral ve una grave vulneración de la ley en un cartel, pero no ven ninguna irregularidad "en, donde dos miembros de la JEC están juzgando" a diversos candidatos que se presentan a las elecciones generales y municipales.