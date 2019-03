Moncloa dice que Merkel y Macron han trasladado un mensaje de ánimo a Sánchez para las elecciones del 28A

Publicada el 22/03/2019 a las 12:11 Actualizada el 22/03/2019 a las 12:52

La canciller alemana,, y el presidente francés,, han trasladado un mensaje de "ánimo" al presidente del Gobierno,, de cara a las elecciones generales del 28 de abril, durante la cumbre europea que les ha reunido este jueves y viernes en Bruselas, según han informado fuentes de Moncloa.El presidente del Gobiernoeste viernes a primera hora de la mañana, antes del arranque del segundo día de Consejo Europeo, y el jueves tuvo una charla con Macron durante un receso en la cena, después de que el encuentro formal que tenían previsto se anulara al complicarse las negociaciones de la prórroga del. Según fuentes gubermanentales, en ambos casos,de cara a las próximas elecciones generales, durante unas conversaciones en las que sobre todo abordaron el futuro del proyecto europeo.Moncloa insiste en que tanto Merkel como Macronpese a ser de distintas familias políticas porque cuando se encuentran en Bruselas "son de la misma familia europeísta". Desde el Gobierno achacan este entendimiento a que España ha contribuido de manera "importante" a los debates sobre el proyecto europeo desde que Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, a pesar de que han sido "diez meses complicados".El auge de las fuerzas populistas y de ultraderecha en las próximas contiendas electorales esy ha salido a colación durante las conversaciones de Sánchez con sus homólogos francés y alemana, aunque no han mencionado "siglas" ni el caso concreto de Vox en España, porque la reflexión se ha dirigido al conjunto de la UE. Sin embargo, y a pesar de tratar los próximos retos de la agenda europea, Sánchez no trató ni con Merkel ni con Macron laque promueven París y Berlín —y que no gusta a España—, tras el veto de Bruselas a la fusión de los gigantes Siemens y Alstom.Sánchez también se reunió el jueves para intercambiar impresiones sobre el Brexit con el presidente del Consejo Europeo,, quien se vio en bilateral con ocho de los 28 de manera consecutiva para preparar la Cumbre, así como con el presidente del Parlamento Europeo,. Además de su reunión bilateral con Merkel, este viernes se ha visto a Sánchez hablar de manera distendida con la propia canciller, con el presidente de la Comisión Europea,, y con el primer ministro portugués,, entre otros, mientras esperaban en la sala de reuniones del Consejo a que diera comienzo la segunda jornada de cumbre.