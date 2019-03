IU Madrid consuma su ruptura con Podemos y se aliará con Anticapitalistas para las autonómicas

Publicada el 26/03/2019 a las 11:58 Actualizada el 26/03/2019 a las 13:11

El escenario de tres listas a la izquierda del PSOE en la Comunidad de Madrid está más cerca que nunca. Este martes, la federación regional de IU anunció que sus bases han aprobado presentar una lista propia en las próximas elecciones autonómicas, después de que el 60,5% de sus militantes votasen por esa opción en la consulta celebrada la semana pasada.IU Madrid mantiene vigente su invitación a Podemos para que se una a las primarias que celebrará Madrid en Pie en las próximas semanas, pero el partido morado ya ha asegurado que no tiene intención de unirse a la alianza. Entre las bases madrileñas de IU, la opción de concurrir junto a Podemos a las autonómicas ocupando cuatro puestos de salida en la lista -la oferta que remitió el partido morado con la aprobación de la dirección federal de IU de Alberto Garzón y de la que no ha querido despegarse-"No ponemos ninguna barrera temporal ni ningún límite" para que Podemos se una a las primarias conjuntas que pondrán en marcha IU Madrid y Anticapitalistas, insistió la coportavoz de la federación regional de IU, Sol Sánchez. Para obtener representación en la Asamblea de Madrid, la candidatura de Madrid en Pie, y aunque algunas encuestas aún sitúan a la lista lejos de esas cifras, Sánchez aseguró estar convencida de que superarán "con mucho" la barrera de entrada al parlamento.El secretario general del Partido Comunista de Madrid (PCM), Álvaro Aguilera, insistió en que IU Madrid "no está fragmentando nada" ni está "rompiendo la unidad". "Esto no es un problema de los sillones, porque en unas primarias conjuntas, tienen mucha militancia", sostuvo Aguilera, que aseguró que si los partidos se "bunkerizan y no abren la mano a que se incorpore otra gente", obtendrán malos resultados electorales. Pero "hay que colaborar, construir en colectivo, y el autoritarismo y la imposición no deben caber", aseguró el dirigente en referencia a Podemos, que insistió en que el partido morado "tiene que trabajar con responsabilidad".Y es que tanto Sánchez como Aguilera afirmaron que, especialmente en materia de urbanismo. "No queremos quedarnos en un cambio cosmético de la realidad material, queremos llegar más lejos", aseveró el líder del PCM, que planteó que la de IU y Anticapitalistas es la única "propuesta valiente capaz de interpelar y conectar con los intereses de la mayoría social".Minutos después de hacer públicos los resultados de la consulta, quien iba a ser el número uno de IU en las listas al Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente, anunció a través de Twitter que renuncia a encabezar la lista que pactarán IU Madrid y Anticapitalistas para las elecciones municipales. Valiente había defendido públicamente la opción de confluir con Podemos para las elecciones autonómicas, y en su comunicado aseguró que "la fragmentación de la izquierda es un peligro tanto para nuestra organización como para el conjunto de la ciudadanía madrileña" porque "pone en riesgo la fortaleza institucional de IU, a la vez que abre el peor escenario con el peligro de la derecha y la extrema derecha".Valiente, no obstante, seguirá siendo coportavoz de IU Madrid junto a Sol Sánchez, y tampoco dimitirá de su cargo de concejal en el consistorio madrileño. Y pocos minutos después de su anuncio, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón -que apostaba por un pacto con Podemos para la Comunidad de Madrid- reaccionó a la renuncia de Valiente agradeciéndole "el compromiso e inteligencia política tantas veces demostrada",de no liderar la lista de IU que competirá con la alcaldesa Manuela Carmena. "Seguimos luchando juntos", se despidió Garzón.