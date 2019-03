Boya deja el Secretariado Nacional de la CUP por una "agresión psicológica" de un compañero

Publicada el 29/03/2019 a las 11:13 Actualizada el 29/03/2019 a las 12:25

He deixat el Secretariat Nacional de la CUP, per cuidar-me i volent explicar-me. Us ho dec. Ens tornarem a veure als carrers, a les places, arreu. Abraçades. pic.twitter.com/PLM0G1rJTo — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 29 de marzo de 2019

COMUNICAT | Comunicat del Secretariat Nacional en relació a la dimissió de la companya Mireia Boya. pic.twitter.com/EDWer3gPGu — CUP Països Catalans (@cupnacional) 29 de marzo de 2019

La exdiputada de la CUP en el Parlamentha anunciado este viernes quedel partido por haber sufrido un "episodio de. La formación ha lamentado su marcha y anuncia la pronta publicación de unEn una carta que Boya ha publicado en las redes sociales, ha explicado que anuncia su dimisión del órgano de la CUP porque sufrió este episodio durante el tiempo que fue diputada en el Parlament y le supuso "una gestión emocional complicada todavía abierta".En el escrito asegura que el episodio le provocó "" y que, ahora, cuando ha vuelto a coincidir con esa personas en sus tareas como miembro del Secretariado, decide marcharse para cuidarse.La formación política de la que se marcha, la CUP,y ha recordado que están ultimando un protocolo de agresiones machistas dentro de la organización. En un comunicado explican que la Comisión Feminista deen el momento en que se ha formalizado a través de los canales establecidos, "tal y como ha hecho con los casos que se han gestionado en el último año y medio"."La CUP reitera su compromiso de seguir trabajando para. Necesitamos seguir aprendiendo de las carencias y contradicciones que todavía tenemos como organización feminista que somos ya que, lamentablemente, no podemos dejar de reconocer que no somos impermeables a un sistema patriarcal", exponen.Los cupaires aseguran que llevan trabajando dos años en un plan de acción feminista quey que integra todo aquello que la formación considera imprescindible para poder aspirar a transformar la sociedad: "Comenzando por nuestras propias prácticas militantes"."En la CUP no somos diferentes de otras organizaciones que también sufren y ejercen conscientemente o no, violencias machistas en su seno, pero tratamos de afrontarlas y hacerlo pasa, de entrada, por el reconocimiento", ha zanjado.