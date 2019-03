Unos 100 jóvenes de Fridays for future vuelven al Congreso con una nueva sentada: "No es buen tiempo, es calentamiento"

Publicada el 29/03/2019 a las 17:03 Actualizada el 29/03/2019 a las 17:04

Asamblea el próximo domingo 31 de marzo

Unos 100 estudiantes se han vuelto a concentrar este viernes afuera del Congreso de los Diputados en Madrid como parte del movimiento Fridays For Future y han protagonizado una sentada, para "a los científicos y que trabajen en conjunto contra el cambio climático a través de medidas urgentes". Así lo ha explicado una de las representantes de la concentración, Irene Rubiera, estudiante de Derecho de la Universidad Carlos III, informa Europa Press."Nosotros como jóvenescomo estudiantes no sabemos cuales son las medidas concretas pero lo que queremos es que los políticos escuchen a", ha dicho la portavoz de 19 años, en relación al movimiento creado por la adolescente sueca de 16 años, Greta Thunberg , que el pasado verano empezó a manifestarse todos los viernes frente al Parlamento de Suecia.Al grito de "" y "no tenemos pasta para volar a marte", los jóvenes han exhibido pancartas con lemas a favor de la lucha contra el cambio climático, así como un ataúd con un globo terráqueo dentro. De este modo, los estudiantes han exigido "actuar urgentemente para frenar el calentamiento global, la extinción de las especies o la contaminación de los océanos".Se trata de la tercera protesta de este movimiento frente al Congreso, después de la primera sentada del 1 de marzo y de la manifestación del día 15 coincidiendo consecundada por más de un millón de personas en todo el mundo.La semana pasada, al no disponer del permiso, los estudiantes desplazaron su protesta a diferentes calles de Madrid por las que pasearon vestidos de riguroso negro y con mascarillas para visibilizar las consecuencias de la contaminación atmosférica. En esta ocasión, sí contaban con autorización de la Delegación del Gobierno para la concentración."Nos preocupacuando tengamos 30 años, por esto estamos realizando nuestras actividades en coherencia con los llamamientos a nivel internacional, ya ha empezado en Europa y está empezando en América Latina", ha agregado Rubiera. En Bélgica, donde nació la protesta, se manifestaron más de 30.000 estudiantes el pasado 24 de enero. En Madrid, continuarán las protestas todos los viernes frente al Congreso, según ha explicado la portavoz.Sobre la creación delpara cumplir la Agenda 2030 de la ONU que ha puesto en marcha el Gobierno en febrero pasado, Rubiera ha indicado sentirse "muy contenta" pero ha advertido de que se necesitan "medidas drásticas".El movimiento se reunirá este domingo 31 de marzo en una, Calle del Gobernador, para "definir hacia dónde va Friday For Futures en España". Hasta el momento, los jóvenes han recibido el apoyo de ONG como Greenpeace y del partido Equo, sin embargo Rubiera ha subrayado que "Fridays For Future es apartidista", ha recalcado para añadir que no se sustenta tampoco en ninguna organización ya existente y está abierto ""."No queremos la pasividad de los gobiernos, ni medidas a medias", han agregado tres estudiantes que alzaban una pancarta con el lema 'No hay un planeta B'. "Seguiremos manifestándonos de una forma u otra para conseguir que los políticos nos hagan caso", ha concluido Rubiera.