El Parlament pide a Torra convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza

Publicada el 04/04/2019 a las 14:22 Actualizada el 04/04/2019 a las 14:47

Grupos independentistas

Torra rechaza convocar elecciones

El pleno del Parlament ha aprobado una moción delque pide al presidente de la Generalitat, Quim Torra, queinforma Europa Press.La iniciativa ha sido aprobada por 62 votos del PSC, Cs, PP y los comuns, y 61 votos en contra de JxCat y ERC, mientras que los cuatro diputados de la CUP no ha participado en la votación.La moción constata la ", la falta de presupuestos para el año 2019 y la pérdida de la mayoría parlamentaria". Además, declara la "falta de respeto del Govern por los acuerdos tomados por el Parlament de Cataluña durante la presente legislatura".La portavoz del PSC, Eva Granados, ha afirmado que el Govern no está gobernando y no tiene mayoría parlamentaria, por lo que cree que debe someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones:También ha cargado contra el Govern "que no gobierna" la portavoz de los comuns, Susanna Segovia, que ha pedido valentía a Torra para hacer una cuestión de confianza como hizo su predecesor Carles Puigdemont y ha asegurado que no hace falta que haya un candidato alternativo.Pese a su voto a favor, Lorena Roldán (Cs) ha criticado al PSC porque en el Parlament son críticos con el Govern, pero a la vezal haber pactado la investidura de Pedro Sánchez con los partidos independentistas.Desde el PP, Alejandro Fernández ha subrayado que el Ejecutivo catalán no ha cumplido su plan de Govern y ha añadido que Torra ha perdido la mayoría en la Cámara porque ha "estafado" a la CUP.La diputada cupaire Maria Sirvent ha explicado que no han votado porqueal haber avalado el 155, y ha pedido a Torra que "sea responsable y marque una fecha de elecciones en Cataluña".La portavoz de ERC Anna Caula ha defendido al Govern, aunque ha reconocido que es un momento complicado por los presos soberanistas y por gobernar tras el 155, y ha retado a la oposición a plantear una moción de confianza con un candidato alternativo:Por parte de JxCat ha intervenido el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, que ha defendido que Torra no ha perdido la confianza de la Cámara desde su investidura y ha alertado de quepor la suspensión de diputados por parte del Tribunal Supremo.Tras la votación, Costa ha pedido la palabra para criticar que cuatro diputados de su grupo no han podido votar porque están suspendidos de funciones por el Tribunal Supremo y que, de haber podido hacerlo, la moción del PSC "hubiera sido rechazada".Granados, le ha replicado que no tenía "ningún sentido" este argumento, ya que–algo que los diputados de JxCat no hicieron–.El presidente de la Generalitat,, ha rechazado este jueves convocar elecciones, pese a que el pleno del Parlament haya aprobado una moción del PSC-Units que le pide convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza.En una publicación en Twitter recogida por Europa Press, ha criticado que la moción ha sido aprobada por Cs, PSC, los comuns, el PP y "el voto de calidad de Llarena", en referencia a que cuatro diputados de JxCat no pueden votar por la suspensión del juez del Tribunal Supremo.Por eso, ha reivindicado que, ya que la moción no habría salido adelante si esos diputados suspendidos pudieran votar.