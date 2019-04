La nueva normativa de autoconsumo permite que el usuario sea compensado por la energía excedentaria en su factura

Publicada el 05/04/2019 a las 17:46 Actualizada el 05/04/2019 a las 18:46

Puede llegar al 100% de la energía consumida, en torno al 35% del recibo

Todas las comercializadoras podrán ofrecer servicios de autoconsumo

Completa el marco impulsado por el real decreto que derogó el 'impuesto al sol'

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes , el real decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del, que permitirá que la comercializadora de energía , que haya sido generada por instalaciones de autoconsumo, en cada factura mensual, según informa Europa Press.Con este real decreto, entre otras medidas,, que fomentará esta fórmula en las comunidades de propietarios o en polígonos industriales; se reducen los trámites administrativos, especialmente en el caso de los pequeños autoconsumidores; y se establece ese mecanismo simplificado deEn rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera , defendió que el autoconsumo, después de que haber derogado este Gobierno el "tristemente famoso" 'impuesto al sol" , es "" que tendrá "enormes efectos positivos"; como la, la generación de, soluciones para un mejor precio para lasy "una mayor penetración en la electrificación de la economía hacia la descarbonización". Así, valoró que el despegue del autoconsumo permitirá contar "con otros protagonistas en la transición energética y".En concreto, la normativa establece la implantación de un mecanismo simplificado de compensación de excedentes, esto es, de aquella energía generada por instalaciones de autoconsumo y que el usuario no consume instantáneamente., si el autoconsumidor quería obtener una compensacicón por esta energía que se inyecta en la red, debía constituirse jurídicamente como productor de energía, realizando los trámites y declaraciones fiscales que la ley exige. El mecanismo es aplicable para aquellas instalaciones con una potencia no superior a 100 kilovatios (kW), y siempre que produzcan electricidad a partir de energía de origen renovable.Así,de la energía consumida por el usuario en ese mes, que tiene un peso cercano al 35%. Deberá, en todo caso, siempre seguir haciendo frente a losdel sistema eléctrico y a loscorrespondientes por estar conectado a la red. "No habrá intercambio de dinero. No se puede superar o exigir una compensación más allá de lo que se consuma de la red. Es decir,, pero no como un negocio de generación, que seguiría manteniendo las características de productor de electricidad como cualquier otro", dijo Ribera, quien anunció que en la web del IDAE se recogerán directrices fundamentales sobre la normativa "para hacerla más accesible" a los usuarios. Asimismo, y, la normativa impulsada por el gabinete dirigido por Teresa Ribera también abre la puerta a que un consumidor pueda aprovechar los excedentes de su vecino yde autoconsumo, si éste no está consumiendo su parte proporcional de energía.Además, con ely ofrecer facilidades a la ciudadanía, la norma abre la posibilidad de que todas las comercializadoras puedan ofrecer servicios de autoconsumo renovable, informó el Ministerio para la Transición Ecológica. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC ), que, supervisará la evolución del mercado y, en caso de que surjan problemas de competencia, podrá proponer al Gobierno el establecimiento de restricciones a determinadas compañías.En lo que respecta a los, esta normativa los reduce para todos los usuarios. En el caso del pequeño autoconsumidor (instalaciones de hasta 15kW o de hasta 100kW, en caso de autoconsumo sin excedentes), se reducen a la única gestión de notificar la instalación de una planta de producción eléctrica en su correspondiente comunidad o ciudad autónoma. Además, para lasde menos de 100kW en baja tensión, las administraciones recabarán información a partir de los datos del certificado electrotécnico de la instalación.Asimismo, se articula un procedimiento para quede los pequeños consumidores que realicen autoconsumo y. También se simplifican drásticamente las configuraciones de medida para que, en la mayoría de los casos, baste con un solo contador en el punto frontera con la red de distribución, lo cual supone una reducción de costes. En el caso de, también será necesario medir la energía generada con otro equipo para hacer elPor otra parte, desde el punto de vista de la seguridad industrial,de baja tensión para regular los dispositivos antivertidos y los kits autoenchufables, garantizando que el desarrollo del autoconsumo es compatible con la protección de las personas y equipos.La norma aprobada por el Gobierno completa el marco regulatorio sobre autoconsumo , impulsado por eldel pasado mes de octubre por el que se derogó el denominado 'impuesto al sol'. Con esta normativa, el Gobierno prevé que el impulso del autoconsumo tendrá un "efecto positivo sobre la economía general, sobre el sistema eléctrico y energético y sobre los consumidores". Entre otras cuestiones, considera que la extensión de esta fórmula fomentará la actividad económica y el empleo local, por su; favorecerá la, permitiendo a España cumplir con sus; ofrecerá una alternativa a los ciudadanos, que puede ser más ventajosa económicamente que el consumo de energía tradicional; y permitirá la entrada de nuevos actores, y de la propia ciudadanía, en el sistema eléctrico.Además, el real decreto, ya que, hasta ahora, solo existía una posibilidad, la del autoconsumo individual conectado a una red interior. Así, se, de tal forma que varios consumidores puedan asociarse a una misma planta de generación, hecho que impulsará el autoconsumo en comunidades de propietarios o entre empresas o industrias ubicadas en una misma localización. Además, se define el concepto de "instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a las mismas", figura que permite realizar el autoconsumo tanto con instalaciones de generación situadas en la misma vivienda –única posibilidad contemplada hasta la fecha–, como en otras que estén ubicadas en las proximidades. Así, por ejemplo, se podrán instalarque tengan mejor orientación, siempre que haya acuerdo entre las partes.