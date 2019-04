Los obispos apoyan los cursos para "curar" homosexuales porque para ellos "curar" es "sanar espiritualmente"

Publicada el 05/04/2019 a las 13:06 Actualizada el 05/04/2019 a las 13:18

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid,, ha asegurado que la homosexualidad "no se cura" aunque ha apoyado los cursos de la diócesis de Alcalá de Henares (Madrid) sobre homosexualidad porque considera que no buscan la "curación médica" sino el "acompañamiento y sanación espiritual", informa Europa Press.Los obispos han expresado su "apoyo y afecto" a Reig Plá y a los colaboradores del centro de orientación familiar (COF) Regina Familiae de su diócesis, y han tachado de "ejercicio de manipulación de la verdad y desinformación intencionada" las noticias sobre los cursos.Además, ha denunciado la "" de las personas que irrumpieron en la Catedral de Alcalá durante el culto. "Me han preguntado: '¿Cree usted que la homosexualidad se cura?' Y dije 'no'', ha afirmado Argüello este viernes 5 de abril en la rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.Así, ha diferenciado la "" de la "sanación espiritual" que es, según ha precisado, el objetivo de los cursos de la diócesis de Alcalá de Henares. "En nuestra jerga decimos curación desde el punto de vista de la curación espiritual", ha apostillado."La cuestión médica, pero sí creemos tener competencia para personas que viviendo una orientación quieran vivir un cuidado, un acompañamiento y que se respete, en medio del elogio de la inclusividad, una diversidad más, la de aquellas personas que, con un cuerpo de varón o de mujer, tienen sin embargo, una orientación que en principio no les parece que vaya acorde con su corporalidad y lo vivan con una preocupación, un malestar y quieran buscar una compañía que les ayude a vivir ese momento", ha subrayado.Luis Argüello ha mostrado además la oposición de la Iglesia católica a la", sobre el caso de Ángel Hernández, el hombre que ayudó a su mujer enferma de esclerosis múltiple en fase terminal a morir, aunque ha asegurado que no piensan en la "cárcel" para él. "Nosotros pensamos que la muerte provocada nunca es la solución a los conflictos, ni en caso de aborto ni en el caso de la eutanasia ni en otros casos más de la vida ordinaria en que la muerte es consentida, como tantas personas que mueren en el Mediterráneo", ha subrayado Argüello este viernes 5 de abril durante la rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria de la CEE.En cualquier caso, ha expresadoa la familia ante esta situación "dramática" y ha puntualizado que no piensa en la "cárcel" para el marido, Ángel H., que este jueves fue arrestado y ahora se encuentra en libertad sin medidas cautelares pero que podría enfrentarse a penas de hasta diez años de prisión. "No estoy hablando, Dios me libre, de pensar en la cárcel para nadie en este caso, pero sí en la necesidad de que implementemos un apoyo a todo lo que no sea que la muerte sea la solución para los problemas", ha precisado.