Un 48,1% de catalanes apoya la independencia y un 44,1% la rechaza, según el CIS catalán

Nota a las instituciones

Sentimiento de pertenencia

Un 48,1% de los catalanes apoya, mientras que un 44,1% lo rechaza, un 5,8% no lo sabe y un 1,7% no contesta, según un encuesta del(CEO).La cifrasdel CEO, realizado en octubre de 2018: entonces los partidarios de la independencia eran el 47,2% y los contrarios se situaban en el 43,2%. A la pregunta que '¿Cree que Cataluña debería ser...?', un 39,7% responde que un Estado independiente; un 26,3% una comunidad autónoma de España; un 21,5% un Estado dentro de una España federal; un 5,9% una región de España; un 4,7% no lo sabe y un 1,9% no contesta.El mismo sondeo también pregunta si los catalanes 'tienen': un 57,9% se muestra muy de acuerdo y un 20,8 bastante de acuerdo: sumados, el aval a la consulta logra el 78,7%. Del resto de encuestados, un 3,9% dice estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con el referéndum; el 6,9% bastante en desacuerdo; el 7,9% muy en descuerdo; un 1,7% no lo sabe y un 0,9% no responde a esta pregunta.El mismo sondeo de este viernes, presentado en rueda de prensa por el director del ente,, recoge que un 75,9% de la ciudadanía prefiere la república como forma de gobierno; un 12,3% la monarquía; un 0,7% otro sistema; un 9,4% no lo sabe y un 1,7% no contesta.La Monarquía vuelve aparecer en otra pregunta del CEO, en este caso sobre valoración de las instituciones: los catalanes, un 1,82 sobre 10, aunque algo superior al sondeo de abril de 2018, cuando obtuvo un 1,74.Las otras cuatro instituciones peor valoradas son la I(2,17), la(2,29%), el(2,93) y el(3,03), mientras que las mejor valoradas y las únicas que aprueban son las universidades (6,69), los Mossos d'Esquadra (6,02) y los ayuntamientos (5,73).El sondeo también aborda el: un 35,7% se siente tan español como catalán; un 27,3% solo catalán; un 23,2% más catalán que español; un 5,5% solo español; un 3,9% más español que catalán; un 2,7% no contesta y un 1,9% no lo sabe. Para realizar este sondeo el CEO ha hechoa catalanes mayores de edad; la encuesta tiene un margen de error de +/-2,53 y se hizo del 4 al 25 de marzo, con el juicio del 1-O en marcha; la huelga feminista, y la protesta del independentismo en Madrid.