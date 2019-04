Iglesias advierte de que "si dan los números" habrá "un gobierno de Rivera presidido por Sánchez"

Publicada el 14/04/2019 a las 15:39 Actualizada el 14/04/2019 a las 16:05

El republicanismo nos aporta una caja de herramientas para construir el futuro, compartiendo un Estado plurinacional con valores de solidaridad y justicia social. Este 14 de abril, recuperamos y celebramos la memoria democrática en Eibar, símbolo y ejemplo de la fraternidad. pic.twitter.com/OIlPg33dxm — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 14 de abril de 2019

El secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia por Unidas Podemos, Pablo Iglesias , ha advertido este domingo de quees la de un "gobierno de Rivera presidido por Sánchez", en alusión a un posible pacto de PSOE y Ciudadanos tras las elecciones generales. Ha indicado que esa coalición se producirá si dan los números y por esto ha pedido el voto para Unidas Podemos, porqueSegún informa Europa Press, en un mitin en el frontón Astelena en Eibar, en el que le han acompañado el coordinador federal de IU,, el candidato por Álava,, y la candidata por Guipúzcoa,, entre otros, el líder de la formación morada ha recalcado que, ese Ejecutivo de PSOE y Ciudadanos, no protegería el autogobierno, no entendería la plurinacionalidad o la existencia de varias lenguas.Ante, el líder de la formación morada, que ha sujetado durante todo el mitin la ikurriña (la bandera de Euskadi), ha indicado que otra de las opciones tras el 28 de abril es que gobiernen, haciendo referencia así a(PP),(Cs) y(Vox). Los ha definido como "un híbrido extraño de Don Pelayo y Margaret Thatcher", y ha apuntado que a pesar de decir que son patriotas no lo son, son "patrioteros" (ha parafraseado a Valle-Inclán). "El trío de Colón, los tres pianistas de Aznar, el trifachito, defienden una sola lengua, una sola bandera, una sola identidad, la recentralización. Pero cuando llegan a las propuestas económicas entonces ya no son patriotas y les encantan las banderas del BBVA, las banderas de Suiza y las de los fondos buitre", ha añadido.