Incendio en la catedral de Notre Dame de París.

Mi corazón acaba de romperse al ver este vídeo, yo he visto ese lugar con mis propios ojos, he pisado ese suelo, he subido cada escalón que cada vez se hacía más estrecho, pero que merecía la pena para disfrutar de su estructura y de sus vistas... No puedo creerlo. #NotreDame pic.twitter.com/mSL1kdPq2B