Publicada el 16/04/2019 a las 13:11 Actualizada el 16/04/2019 a las 13:23

La activista sueca de 16 años Greta Thunbert ha animado este martes desde el Parlamento Europeo a todos los jóvenes europeos que se manifiestan y hacen huelgas para reclamar acciones contra el cambio climático quey "deberían estar orgullosos de ellos mismos", al tiempo que ha afirmado que espara dar voz a quienes, como ella, no pueden por no tener la edad mínima requerida.La joven activista ha hecho estas declaraciones ante la prensa en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia), tras Antonio Tajani , y horas antes de participar en un debate en la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.En su introducción, Thunberg se ha limitado a explicar quey "hablar en nombre de los jóvenes que comparten las mismas preocupaciones" que ella" sobre lo que ha denominado como "crisis climática"."A los jóvenes europeos que se manifiestan y hacen huelgas les diría que deberían continuar porque están haciendo un gran trabajo", ha dicho la adolescente sueca, quien después ha añadido que estos estudiantes "están haciendo historia" yEn su opinión, hay "muchas cosas" que los jóvenes europeos pueden hacer para "mejorar la situación". Entre ellas, además de "presionar" a las personas que se encuentran el el poder, ha nombrado la nThunberg ha lanzado una vez más un mensaje a la clase política, a quien ha pedido que aprovechen la "ventana" de oportunidad que permanece "abierta" para combatir el cambio climático, aunque ha advertido de que no lo estará durante mucho tiempo más., ha subrayado.Preguntada por las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán del 23 al 26 de mayo, la activista sueca ha afirmado que esy ha explicado que participar "especialmente importante" para que aquellos que tienen el derecho puedan "hablar en nombre" de "afectados" por la crisis climática pero que, como ella misma, no pueden votar todavía pero tienen "mucho que decir"., ha destacado Thunberg.