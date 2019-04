El PSOE se mantiene como primera fuerza en las europeas pese a perder un escaño y Puigdemont sigue fuera

infoLibre

Publicada el 18/04/2019 a las 12:11 Actualizada el 18/04/2019 a las 12:44

PPE, primera fuerza

El PSOE ganaría las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo al sumar 18 escaños –uno menos que en los sondeos de marzo–, según las últimas proyecciones de la Eurocámara publicadas este jueves, a cuyo Hemiciclo, con seis escaños, y del que el expresidente de Cataluña y candidato de JxCAT Carles Puigdemont se quedaría fuera, informó Europa Press.Tras el PSOE, que obtendría el 29,6% de los votos, se sitúa el Partido Popular con 13 eurodiputados y un 21,8% de los votos, y la coalición deen la representación española con ocho eurodiputados y un 13,8% de los votos.A continuación, Ciudadanos perdería dos escaños respecto a la estimación anterior y se quedaría con siete (12,7%), Vox sumaría seis (9,6%) y cerraría la cuenta laque obtendría dos escaños, al lograr un 4,7%.Sin embargo, ni la candidatura de Puigdemont (1,4%) ni la del PNV (1%) lograrían estar presentes en la nueva Eurocámara al no contar con apoyos suficientes.En el plano europeo, el Partido Popular Europeo, con 180 escaños, se mantiene como elen la nueva Eurocámara, seguido de los Socialistas y Demócratas (149), mientras que los Liberales europeos (76) recuperarían el peso de tercera fuerza que perdieron en la última legislatura.Las proyecciones publicadas hasta ahora se habían hecho asumiendo quey por tanto no participaría en las elecciones de mayo, por lo que la Cámara se iba a reducir de 751 a 705 escaños y el nuevo reparto beneficiaba a España, que ganaba cinco escaños hasta contar con 59. Sin embargo, la última prórroga dada a Londres para retrasar el Brexit ha obligado a Reino Unido a convocar los comicios europeos, por lo que los sondeos vuelven a hacerse en base a un Hemiciclo de 751 asientos, en los que siguen estando los eurodiputados británicos y España cuenta con 54 escaños.Tras ellos se situarían los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), con 66 escaños; y como quinta fuerza se asentaría el movimiento Europa de las Naciones y de las Libertades (ENF), con 62 escaños, del que forman parte partidos deLos Verdes europeos, por su parte, subirían a 57 escaños desde los 52 que tienen esta legislatura y la Izquierda Unitaria caería seis escaños hasta los 46. Finalmente, el grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa, en el que se enmarca ahora el Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP), contaría con 45 eurodiputados.Además, quedan 62 escaños enmarcados en el grupo denominado en las proyecciones otros, que corresponden a fuerzas tan dispares como Vox y el partido del presidente de Francia, Emmanuel Macron , ya que es la primera vez que obtendrán representación y la Eurocámara no puede prever dónde encajarán.En cualquier caso,por la entrada por primera vez de partidos como el que lidera Santiago Abascal o la ultraderecha alemana del AfD, aunque está por ver si son capaces de formar un bloque de peso o quedan divididos en las distintas familias que ya existen en el Hemiciclo.Los datos proceden de una selección de encuestas efectuadas por organismos demoscópicos nacionales y agregados por Kantar Public por encargo del Parlamento Europeo.