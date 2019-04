Sánchez, sobre su participación en los dos debates: "Qué remedio"

infoLibre

Publicada el 19/04/2019 a las 12:46 Actualizada el 19/04/2019 a las 13:02

Estas han sido las palabras del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales,, en relación a su participación en los dos debates electorales en televisión. El presidente de Gobierno ha dado esta respuesta con un encogimiento de hombros y una media sonrisa a preguntas de los medios de comunicación durante un breve paseo que ha hecho a primera hora por la calle Portales, en pleno casco histórico de la capital riojana, momentos antes de mantener un desayuno con los candidatos socialistas por La Rioja.La pregunta, lanzada al aire, ya que Sánchez no ha parado en su paseo, le ha planteado, en tono coloquial, si dos debates son mejor que uno, a lo que el presidente ha respondido encogiéndose de hombros levemente, "qué remedio".ha transmitido a sus candidatos en La Rioja que no quiere que haya "" y que no se convierta en algo de "tirarse los trastos", informa Europa Press.Así lo ha explicado la candidata del PSOE a la Presidencia de La Rioja,, al finalizar el desayuno que esta mañana han mantenido en una cafetería del centro histórico de la capital riojana con Sánchez, tras un breve paseo por la logroñesa calle Portales.Andreu ha afirmado que ha visto al presidente del Gobierno "tranquilo" tras la aceptación de los dos debates electorales en televisión "a los que ha dicho adelante, que".Además, la dirigente socialista ha afirmado que Sánchez les ha transmitido que "se van a aburrir, dos días seguidos dos debates con los mismos". Sin embargo, afirma haberle visto "tranquilo, diciendo que adelante, pero que no sirva ir o no ir a un debate para, que es trabajar por España y por las medidas sociales, que son lo prioritario", ha concluido.