Vox quiere cerrar La Sexta y TV3 y Casado se apunta a clausurar la televisión pública catalana

Publicada el 21/04/2019 a las 12:34 Actualizada el 21/04/2019 a las 13:27

El presidente de Vox, Santiago Abascal (d), se dirige a los asistentes que no pudieron pasar al acto público celebrado este sábado en el Palacio de Congresos de Albacete.

La Sexta no es periodismo, es telebasura. Y recordemos. Esta cadena - de dudosa legalidad y financiación - cuando estaba en ruina y a punto de desaparecer, el cobarde de Rajoy no atendió a la Comisión Nacional de la Competencia y facilitó su adquisición por parte de Antena 3. https://t.co/aNan1ccpYC — VOX Noticias (@voxnoticias_es) 20 de abril de 2019

Casado se suma a cerrar TV3

El encargado del programa económico de Vox y vicepresidente del partido,, ha asegurado este sábado en un mitin en Albacete que si la formación de extrema derechaDirigiéndose al candidato por esta provincia, Rafael Sánchez Lomana, a quien ha agradecido el paso adelante, González Coello ha dicho que "él". Esta misma medida en contra del canal de Atresmedia se ha visto reflejada en la cuenta oficial de Vox, en el que calificaban a su información como "telebasura".Coello también ha asegurado queademás de, en referencia a la Semana Santa, defender la tradición frente a los que "quieren prohibirlo y prefieren celebrar el Ramadán"En este mitin también estaba presente el presidente de Vox , Santiago Abascal, que ha defendido lay ha atacado al Estado de las autonomías, asegurando que sólo está sirviendo para "premiar a desleales y traidores". También ha centrado parte de su discurso en criticar, donde su partido "tenía mucho que decir". Tras acusar al resto de partidos de tener "pocos escrúpulos", ha avisado de que en estos días habrá "una campaña de cacería" contra su partido en la presentación de candidaturas municipales: "Buscarán en los currículums y los publicarán en los medios".La idea de cerrar la televisión pública catalana la recogió horas después el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado , que aseguró en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, que lasi "sigue haciendo propaganda pública", ya que, a su juicio, con los impuestos de los ciudadanos "no se puede hacer una propaganda de odio" a favor de la "sedición".En esta misma entrevista Casado ha afirmado queen Cataluña y ha rechazado que sea "una cosa opresiva sino todo lo contrario, es liberadora" porque la Carta Magna "se aplica para garantizar derechos y salvaguardar la autonomía de Cataluña", que está siendo "malversada por los políticos independentistas".Dicho esto, y al "margen" del 155, ha señalado que él también pondría en marcha"TV3, si sigue haciendo propaganda pública, se tiene que cerrar", ha proclamado, para añadir que con los impuestos que pagan los catalanes "no se puede hacer una propaganda de odio".A su entender,a pesar de que hay normas suficientes para garantizar la convivencia, las libertades públicas y la legislación en Cataluña. "porque necesita los votos de Torra, de Puigdemont y si se me permite, de Otegi y de Iglesias", ha aseverado, para añadir que "la noticia" es que el jefe del Ejecutivo "lleve nueve meses sin hacer cumplir la ley" porque "necesita los votos que le mantengan en la Moncloa".