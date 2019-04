El mundo de la cultura se une para frenar a la ultraderecha el 28A: "De todos nosotros depende detenerlos"

Publicada el 26/04/2019 a las 15:00 Actualizada el 26/04/2019 a las 15:03

info Libre

info Libre

El mundo de la cultura y del periodismo se subió este viernes al escenario del auditorio del Círculo de Bellas Artes, en Madrid, con un mensaje claro:. Y es que, según advirtieron, estos comicios no son como los anteriores. Ahora, la amenaza de la ultraderecha está presente. Y hay que frenarla del único modo que la abarrotada sala donde pronunciaron sus discursos puede: votando., dijo el actor, que pidió que todos los votantes de izquierdas dejen a un lado sus diferencias por un día y acudan, juntos, a los colegios electorales. Decenas de nombres conocidos de la música, el teatro, el cine, el periodismo o la literatura se unieron a través de un manifiesto que llama a "la España real" a movilizarse "contra los odios de las mentiras reaccionarias".El documento [consúltalo en PDF] tiene un: su firmante más mayor es el centenario escritor Juan Eduardo Zuñiga, que comparte espacio con la poeta Elvira Sastre, de 27 años. Entre quienes lo suscriben pueden encontrarse también otros escritores (Juan Marsé o Luis García Montero), periodistas (entre ellos el director editorial de, Jesús Maraña, junto a Iñaki Gabilondo, Ignacio Escolar o Maruja Torres), músicos (Miguel Ríos, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Ana Belén o Leiva), actores (Irene Escolar, Antonio de la Torre, Silvia Marsó o Pilar Bardem) o cineastas (Pedro Almodóvar, Montxo Armendáriz o Fernando Trueba). Y no faltan filósofos, como Carlos Fernández Liria, o humoristas como El Gran Wyoming.Muchos de ellos estuvieron presentes este viernes en el acto, que fue. Los dos insistieron, una y otra vez, en lo necesario de participar en los comicios. "A la abstención le pasa como al centro, que es de derechas", bromeó Prado. Y a sus presentaciones les siguieron los discursos, las actuaciones y los recitales de reconocidos personajes como el cantante, que asistió para evitar el "reverdecer del fascismo". No fue el único músico que participó en el acto. La pianistadestacó la importancia de la música como herramienta para "tender puentes";, hijo de un refugiado palestino, aseguró que "es el momento de volver a la caridad" yrealizó un canto "a la libertad".El director editorial de, y la directora de Público,, quisieron destacar la importancia del periodismo en el periodo político que vivimos. "El derecho a la información es un derecho constitucional. Necesitamos el derecho a la información y unos políticos que la defiendan", reclamó Pardo de Vera. Maraña, por su parte, destacó cuatro palabras que todo persona que cree en el periodismo tiene siempre presentes: lucidez, desobediencia, ironía y obstinación. Y también, claro, llamó al voto. En estas elecciones, dijo, nos enfrentamos aEl acto, además, contó con la participación de la actriz, el escritory el cantante. Y culminó con un símbolo: la actuación de, con la letra del poeta Rafael Alberti."Los valores de la dignidad humana están ardiendo en la noche democrática y no hay patrimonio de la humanidad más importante que la propia humanidad", alerta el manifiesto, que señala que "son valores imprescindibles para un progreso social que no puede humillarse ante la mentira, el insulto, el racismo, el machismo y la avaricia". Y, ante el panorama social actual, "la cultura no es un entretenimiento prescindible", afirman los firmantes, que aseguran que tiene la misión de "impedir que la indignación provocada por las injusticias sociales se vuelva contra las instituciones democráticas"."La fragmentación de las ilusiones democráticas colectivas es la carta jugada en la actualidad por los poderes económicos salvajes", sostiene el texto, que contrapone esos movimientos al poder de la propia cultura, "educación, imaginación moral, conocimiento, memoria y compromiso ético con la vida". "La cultura tiene hoy como mayor enemiga la creación de una realidad virtual destinada a", y debe servir para defender la "democracia social" porque solo ésta "puede afrontar las verdaderas causas de la pérdida de los derechos sociales, la precariedad laboral, la acumulación de la riqueza en pocas manos y la degradación del planeta".Por ello, los firmantes –"gentes de la literatura, el teatro, el cine, la música, el arte, la danza y el periodismo, trabajadores de la palabra y la imagen, hombres y mujeres de la cultura"– piden "que la España real se movilice el próximo 28 de abril contra los odios de las mentiras reaccionarias y llene las urnas de bondad democrática".