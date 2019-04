Anécdotas, conflictos y 'primeras veces' del 28A: desde las discusiones en Cataluña hasta el borracho que se equivocó en València

Publicada el 28/04/2019 a las 16:20 Actualizada el 28/04/2019 a las 17:00

La jornada electoral del 28 de abril está pasando a la historia, por ahora,. Aunque, como en todos los comicios, siempre hay discusiones, tensión, anécdotas e, incluso, primeras veces: siempre es la de los votantes que llegan a la mayoría de edad, ahora también es la primera vez de miles de discapacitados intelectuales que han ganado derecho a voto.En Cataluña, tanto la candidata de Cs por Barcelona al Congreso, Inés Arrimadas, como su homóloga del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, se han visto envueltas en conflictos. La candidata por Barcelona al Congreso, Arrimadas ha criticado que una de las integrantes de la mesa ha rechazado darle la mano al votar, a diferencia de las otras dos: "Es un ejemplo de lo que tenemos que sufrir en Cataluña" y de la división social, ha explicado a los periodistas al ser preguntada por este hecho.El candidato de Cs a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha criticado en Twitter el incidente ocurrido en la mesa electoral en la que votaba su candidata por Barcelona, Inés Arrimadas, a quien una integrante de la mesa ha rechazado darle la mano: ". Así es la Cataluña de Torra, Puigdemont y cía".El presidente de la Generalitat, Quim Torra, le ha contestado con otro tuit en el que ha lamentadoy ha afirmado que espera que Junta Electoral Central (JEC) abra a Rivera por este comentario los expedientes que le han abierto a él.Álvarez de Toledo ha lamentado que "han intentado impedir" que entrara en uno de los colegios electorales que ha visitado por la mañana en su circunscripción –uno de ellos ha sido también el colegio de Laura Borràs (JxCat), en la ciudad de Barcelona–.Lo ha explicado este domingo en un tuit recogido por Europa Press, junto a un video discutiendo con dos personas: "Han intentado impedir nuestra entrada en un colegio electoral de Montcada i Reixac. Y a la salida ha ocurrido esto".En el vídeo, uno de los dos interlocutores le pregunta a la salida "¿A que no te han pegado con porras por ir a votar?" y le dice que no es bienvenida; la otra interlocutora lamenta que rige una Constitución que no ha votado, mientras que Álvarez les replica que el 1-O fue ilegal.En València, un hombre borracho ha emitido su voto en una mesa que no le correspondía en el colegio electoral de Nuestra Señora del Carmen. Miembros de la mesa, por lo que se han paralizado las votaciones, se ha identificado al hombre y se han abierto diligencias, que se han trasladado al Juzgado de Guardia.Por otro lado, esta mañana se ha producido un incidente mientras el presidente, Pedro Sánchez, depositaba su voto:. El presidente de la mesa ha tenido que intervenir para que el apoderado se retirase y dejase trabajar a la prensa, tras una breve discusión.La jornada electoral, que ha arrancado a las 9.00 horas, está siendo "especialmente emocionante" paraque hasta hoy estaban vetadas de participar en los comicios por contar con una sentencia judicial de incapacidad. La reforma de la Ley Electoral del Régimen General (LOREG) les ha devuelto su derecho de sufragio y Europa Press ha sido testigo de cómo algunas han depositado su voto en las urnas., ha comentado Tomás Morgado con lágrimas en los ojos a la salida del colegio electoral Celso Emilio Ferreiro, en Móstoles (Madrid). Tiene 46 años y era la primera vez que votaba. Durante casi tres décadas lo más cerca que ha estado de unas elecciones ha sido a través de la televisión: "Hasta hoy no había cogido una papeleta ni había acudido a un colegio electoral. Me molestaba y me daba pena que los demás pudieran elegir al Gobierno y yo no".Elejerce este domingo durante la jornada electoral como presidente de una mesa electoral, según ha informado el artista en sus redes sociales. Ha publicado una foto en su cuenta de Twitter en la que ha comentado: "El azar y yo".El actor y, también ha sido tocado por la probabilidad y ha formado parte de una mesa electoral según ha publicado en sus redes sociales con el hashtag '#sevaaliar".