Estas son las portadas de los principales periódicos en papel

Publicada el 29/04/2019 a las 09:02 Actualizada el 29/04/2019 a las 10:03

Pasada la noche electoral, la prensa en papel ha abierto sus ediciones este lunes destacando la victoria del PSOE en las generales y poniendo el acento en el hundimiento del PP, que hace imposible una alianza entre las tres derechas (PP, Cs y Vox) para gobernar como en Andalucía.El diariotitula:y amplía la información aclarando que los socialistas vuelven a ganar las elecciones 11 años después (no lo hacía desde 2008). "Los populares asumen su desplome, que achacan a la división de la derecha"; "Ciudadanos avanza en escaños, aunque Rivera no logra superar al PP"; "Podemos cae en número de diputados y Vox entra con fuerza en el Congreso".El titular del diarioha ido en una línea similar:. El periódico, no obstante, destaca la posibilidad de que el PSOE conforma mayoría de gobierno sin los nacionalistas catalanes: "Logra movilizar a la izquierda y consigue 123 escaños que, junto a Podemos y PNV, le acercan a la investidura"; "PP: Casado se desploma hasta los 66 diputados, pierde la mitad de su electorado y abre una crisis de final incierto"; "Ciudadanos: Rivera crece hasta quedarse a sólo 200.000 votos del PP y prepara el asalto al liderazgo de la derecha".El periódico conservador titula:. "El éxito de Ciudadanos y la debacle del PP le permiten disputar a Casado el liderazgo del centro-derecha"; "Sólo un pacto del PSOE con Cs puede evitar una alianza de Sánchez con Podemos y el independentismo"; "Vox defrauda sus expectativas, pero coloca al PP en el abismo: cede hasta la mayoría absoluta en el Senado al PSOE".El diariolleva en portada:; y también destaca la necesidad de que el PSOE forje acuerdos de investidura para constituir nuevo Gobierno: "El PSOE sube 38 escaños, pero tendrá que pactar con Podemos y los independentistas o con Cs si incumpliera su veto. Casado anota el peor resultado. Rivera pisa los talones al PP y Vox no cumple las expectativas".Uno de los principales medios impresos en Cataluña,, titula:; "El PSOE puede gobernar con Podemos y la abstención de ERC"; "Debacle de los populares: pierden más de la mitad de sus diputados"; "Ciudadanos se acerca al PP y la ultraderecha llega al Congreso"; "ERC vence en Catalunya y afianza su liderazgo en el independentismo".Otro diario catalán,, es contundente:; "El PSOE podría gobernar con un pacto de izquierdas o con el apoyo de Cs"; "El PP de Casado cae en barrena y arrastra en el hundimiento al bloque conservador". El diario catalán también resalta el crecimiento de Esquerra: "ERC gana por primera vez las generales en Catalunya"; "El independentismo se refuerza y el PSC resurge con fuerza".En el País Vasco,titula:; "El derrumbe histórico del PP deja en la cuerda floja a Casado e impide gobernar a las derechas"; "Ciudadanos pisa los talones al PP y le disputa el liderazgo de la derecha"; "Vox irrumpe con menos fuerza de lo que anunciaban todas las encuestas"; "Senado Los socialistas obtienen la mayoría absoluta en la Cámara Alta".