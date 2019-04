El PP sostiene que "durante los próximos cuatro años el líder de la oposición se llama Pablo Casado"

Publicada el 29/04/2019 a las 13:43 Actualizada el 29/04/2019 a las 15:06

La dirección nacional del Partido Popular salió este lunes a respaldar a Pablo Casado. La noche anterior había recibido el peor batacazo electoral de la historia de los conservadores: 66 escaños. Y lo que es peor, con Ciudadanos, el partido liderado por Albert Rivera aEl encargado de dar la cara fue el secretario general del PP,En un momento en el que sectores del PP ponen en duda la capacidad de Casado para seguir llevando las riendas del partido y en el que la formación naranja intenta erigirse en líder de la derecha, trasladó un mensaje que sirve para ambos bloques:"Vamos a hacerañadió el número dos del PP.El segundo gran mensaje de la rueda de prensa fue el de pedir tiempo para su jefe. "Este proyecto a largo plazo, necesitamos el tiempo que todo el mundo ha tenido, tenemos la confianza de nuestros militantes y nuestras estructuras", subrayó. No sólo se refería a Pedro Sánchez, el líder del PSOE que el domingo se hizo con la victoria en las generales. También se refería aque no fueron elegidos presidentes del Ejecutivo en su primer examen ante las urnas.A juicio del dirigente del PP, no hay que perder de vista que Casado sólo lleva al frente del partido "nueve meses", algo que hace que no se puede extrapolar a otros escenarios, máxime cuando "hay gran fragmentación política" que impide compararla con el bipartidismo.Es evidente que se ha apoyado en esto para hacersostuvo.También señaló que lo ocurrido este domingo no es "homologable" a lo que ocurrió tras las generales de 2016, cuando Casado pidió a Sánchez que dimitiese tras el resultado electoral.García Egea aseguró que había hablado con muchos dirigentes territoriales y que en los próximos días el partido hará "autocrítica". El martes, a las 12.00 han sido convocado el Comité Ejecutivo Nacional. Un órgano que, hasta la fecha, no se ha caracterizado por grandes intervenciones críticas."Muchas personas necesitan un PP que haga autocrítica, que diga por dónde van a ir sus planes de futuro. Ese PP lo van a ver desde este momento los que on lo veían hasta ahora", avanzó el secretario general.El secretario general del PP evitó concretar si el partido tiene un plan económico para hacer frente a la bajada de ingresos en la que se va a traducir el resultado electoral.