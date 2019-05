Errejón compara la Comunidad de Madrid con el 13 Rue del Percebe, "con 3 presidentes en 4 años y un máster falso"

Publicada el 02/05/2019 a las 13:24 Actualizada el 02/05/2019 a las 13:25

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón , ha comparado este jueves, en los actos de celebración del Dos de Mayo, al Palacio de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, con elporque"Desde hace unos años el día Dos de mayo se ha convertido en el día de la marmota., y hoy han decidido que la madrina política de todos ellas, Esperanza Aguirre , es quien le representa", ha apostillado.Errejón quiere "ponerle fin al desorden, el desequilibrio y la injusticia de la Comunidad". "Hoy la Comunidad está rota por la desigualdad porque. Hay que reconstruir la Comunidad y eso se hace con capacidad de hablar con todos y con una decisión política muy firme: el dinero de los madrileños está mejor en los hospitales que en la Gürtel, en el Metro, que va colapsado y que la gente tiene que viajar como sardinas en lata, que en la Púnica", ha añadido.Errejón se ha felicitado por los resultados de las elecciones generales en las que "una inmensa mayoría de demócratas y progresistas votaron a favor de que España no retroceda"."España no es un país de insultos, rencor o división, sino que es un país moderno, libre y democrático.y hemos defendido que no quiere ir hacia atrás. Y ahora hay que dar un paso más, es votar en positivo: que Manuela siga siendo alcaldesa de Madrid y que conformemos un gobierno progresista y decente en el que esperamos que esté al frente Más Madrid", ha manifestado.Preguntado por la prensa por el reciente giro al centro del PP, Errejón ha respondido que. "Además, es algo que ha dicho Casado pero no comparte Díaz Ayuso. El PP tiene que decidir qué quiere ser en el futuro. Si se alía con la extrema derecha les va a ir mal a ellos, que eso preocupa menos; pero le va a hacer un flaco favor a la convivencia y debate político en España", considera.