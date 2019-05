Iglesias insiste en entrar en el Gobierno y pide a Sánchez negociar "sin líneas rojas" y sin "recelos"

Publicada el 06/05/2019 a las 17:24 Actualizada el 06/05/2019 a las 18:26

Una autocrítica de baja intensidad

Pese a que el PSOE no parece muy por la labor, Unidas Podemospara conformar el próximo Gobierno. Ese fue el principal mensaje que transmitió este lunes el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en en el análisis de los resultados electorales que realizó ante la dirección de la formación morada. Unos resultados que, según señaló, lejos de ser una "debacle", dan a Unidas Podemos la "fuerza suficiente para el objetivo de construir un Gobierno parlamentariamente estable y de izquierdas".Iglesias realizó su análisis este lunes ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos -su máximo órgano entre congresos-, donde insistió en la misma valoración que ya hizo en la noche electoral y en la propia campaña. El líder de Unidas Podemos volvió a insistir en que el tiempo de los ejecutivos de un solo partido ha terminado y en que, "incluso desde una posición modesta", su formación quiere entrar en el Gobierno porque. Y lanzó un mensaje a quienes, dentro de su propio partido, rechazan cooperar con el PSOE, como ha hecho la dirección andaluza comandada por Teresa Rodríguez: "Si no se pudieran cambiar las cosas desde el Gobierno, ¿cómo es posible que los principales bancos a nivel internacional estén diciendo al PSOE que no gobierne con nosotros?".Y es que el líder de Unidas Podemos está convencido de que el futuro de su formación pasa por entrar en el Ejecutivo, y así se lo planteará al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la reunión que mantendrán ambos este martes en la Moncloa. En este sentido, Iglesias avanzó a la dirección de su partido este mismo lunes su voluntad de "ceder, escuchar, empatizar" y, sabiendo que "la iniciativa le toca tomarla al PSOE", pero también reafirmándose en que "desde la reunión de mañana" Unidas Podemos va a plantear formalmente la formación de un "Gobierno con base parlamentaria amplia".En este sentido, además de para su organización, Iglesias quiso transmitir el mensaje de que un Ejecutivo conjunto sería bueno para el país. "Es nuestra obligación convencer al PSOE de que la estabilidad es buena para España", y esa estabilidad solo será posible conseguirla si Sánchez tieneque tienen conjuntamente los socialistas y Unidas Podemos, ya que "un Gobierno sostenido solo por los 123 escaños del PSOE tendría enfrente, como poco, los 149 escaños de la derecha estatal", aseguró Iglesias. Los socialistas "deben liderar" el Ejecutivo, "pero no pueden caminar solos como en otras épocas", zanjó.Así las cosas, el líder de Podemos pidió "inaugurar una nueva época de colaboración y confianza" entre ambas formaciones., lamentó en este sentido Iglesias, pese a que apenas unos segundos antes había alertado contra los "elementos" dentro del PSOE que buscan que Sánchez "se apoye en la derecha" a la hora de poner en práctica políticas económicas. "Pero también puede haber sectores en el PSOE que quizá no vean con malos ojos hacer un Gobierno con nosotros en la proporción que dan los votos, pero que desconfían de nosotros y les preocupan las dificultades de hacer algo que es común en Europa" pero "que nunca se ha hecho a nivel estatal", y ante eso "nos toca demostrar madurez, tranquilidad, firmeza en nuestras convicciones y capacidad de dialogo", planteó.Y si Iglesias no se movió en lo relativo a los pactos y repitió el mismo discurso que lleva manteniendo desde la campaña electoral, tampoco hubo novedades en el análisis del resultado de Unidas Podemos, que ha pasado de 71 a 42 diputados en las últimas elecciones. El líder de la coalición moradapara entender esos resultados, pero lo cierto es que, de los tres motivos que expuso para justificar su caída en votos -la gestión de los conflictos internos, las "cloacas del Estado" y el problema territorial"-, solo el primero puede considerarse como tal."Nuestras disputas internas no se han circunscrito a los periodos asmablearios, sino que han sido permanenetes, y las hemos gestionado de forma vergonzosa" y eso ha producido una "imagen de pérdida de frescura" en Podemos, afirmó Iglesias en la misma línea en la que lo hizo la misma noche electoral. "Pero sería ingenuo no valorar otros elementos", planteó: "las cloacas",contra Podemos, y, que -según Iglesias- "ha podido empujar a alguna gente" que votó a Unidos Podemos en el pasado a elegir la papeleta de partidos nacionalistas o del PSOE.