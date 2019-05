Publicada el 09/05/2019 a las 15:32 Actualizada el 09/05/2019 a las 16:10

El PSOE ganaría las elecciones autonómicas enel próximo 26 de mayo, logrando con el 26,4 por ciento de los votos, entre 20-22 escaños, lejos de los 34 representantes de la mayoría absoluta, por lo que tendría que recurrir a pactos, según la macroencuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada entre el 21 de marzo y el 23 de abril.El PSOE pasaría a ser la primera fuerza, en vez del PP. Los socialistas que tienen ahora, se quedarían tras los comicios generales con 20-22 en unas fragmentadas Cortes de Aragón.El PP descendería a la segunda posición, con el 22,2 por ciento de los votos y entre 18-19 escaños, cuando en las autonómicas de 2015 logró 21. Podemos se mantendría como tercera fuerza en el Parlamento aragonés, con el 15 por ciento de los votos, conforme la estimación del CIS, aunque perdería representantes y loque posee se quedarían entre 10-12.Ciudadanos (Cs), con el 12,7 por ciento de los sufragios, convertiría sus 5 diputados actuales en 9-10. IU, con el 4,8 por ciento de los votos, pasando de 1 a 3 escaños.Por su parte, el Partido Aragonés (PAR), con el 6 por ciento de los votos, casi reduciría a la mitad su representación actual, es decir, de 6 a 3-4. Chunta Aragonesista (CHA), que cuentan con dos escaños, podría mantener uno de ellos (0-1), con el 3,9 por ciento de los votos.Vox no entraría en el Parlamento aragonés y sacaría un 3 por ciento de los sufragios.En lo que respecta al municipio de Zaragoza, el PP continuaría como partido más votado, con el, y entre 9-10 concejales. En las elecciones de 2015 obtuvo 10.Zaragoza en Común (Zec) ya no sería la segunda fuerza, puesto que le usurparía el PSOE, con elde los votos y entre 8-9 ediles, en lugar de los 6 actuales.ZeC, que no concurre en estos comicios municipales con Podemos, tendría 4-6 concejales, con el 13 por ciento de los sufragios. Le sigue Podemos, con el 11,8 por ciento de los sufragios y una estimación de 4-5 escaños.Ciudadanos (Cs) lograría con el 10,7 por ciento de los votos, 3-4 ediles, ahora posee 4.1-2, con el 5,7 por ciento de los votos. En las pasadas elecciones se quedó con 2 representantes.El Partido Aragonés (PAR), con el 3,7 por ciento de los votos, se quedaría de nuevo sin entrar en el Ayuntamiento de Zaragoza, y Vox, con el 2,7 por ciento de los votos tampoco estaría.Los socialistas podrían sumar con el resto de las fuerzas de izquierdas los 16 concejales necesarios para la mayoría absoluta.