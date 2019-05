Feijóo remarca que será presidente de Galicia hasta 2020 aunque no ha decidido si repetirá un cuarto mandato

Publicada el 12/05/2019 a las 16:30 Actualizada el 12/05/2019 a las 16:50

El presidente de la Xunta y líder del Partido Popular gallego, Alberto Núñez Feijóo , ha remarcado que tiene previsto ser el, cuando finaliza la actual legislatura, pero ha matizado que todavía no ha adoptado la decisión de repetir en las próximas autonómicas. Así lo ha transmitido en una entrevista concedida a Faro de Vigo , recogida por Europa Press, en la que ha señalado que tomará la decisión de aspirar a"cuando entienda que los gallegos" le "exigen un pronunciamiento" y cuando vea que "es necesario" en el partido.Feijóo insiste enen las municipales y europeas y añade: "Como diría el Cholo,. Queda mucho para eso". Cuestionado por la continuidad de Pablo Casado tras el 26 de mayo, Feijóo responde que el líder de los populares merece una oportunidad, en un partido unido. "Apuesto por un PP unido. Tenemos a un presidente elegido hace nueve meses y".Pese a los malos resultados del PP el 28 de abril, cree que el PSOE no volverá a ganar el 26 de mayo e insiste en diferenciar entre elecciones generales, municipales y autonómicas. "Aún en el supuesto de que el PSOE sea fuerza mayoritaria en las municipales, en mi opiniónsalvo que ganase también en las autonómicas. Y yo creo que el PP va a ganar en ambas".En todo caso, Feijóo centra parte de la responsabilidad de la bajada del PP en los votos que recibió Vox, a quien define como una "marea". "El PSOE se contrae cuando la marea morada de Podemos tiene un movimiento en alza y en este momento el PP tiene una marea, que es", que está "en plena marea alta".No obstante, considera que ende Ciudadanos o de Vox y que ni siquiera se va a plantear la posibilidad de investir a un alcalde con votos del partido de Abascal porque "no va a tener concejales".