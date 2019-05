Carmen Calvo aleja a ERC y PNV de la Mesa del Congreso: "No tienen que estar todos los partidos"

Publicada el 13/05/2019 a las 15:34 Actualizada el 13/05/2019 a las 16:03

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo , ha remarcado que, sino los que tienen más escaños, enfriando así las opciones de Esquerra y del PNV.En declaraciones en el Congreso recogidas por Europa Press, Carmen Calvo ha querido dejar claro que el objetivo del PSOE es formar ", que son los que en este momento tienen más escaños y que representan de manera plural al conjunto de la ciudadanía".Ese diseño confirma la previsión de una Mesa presidida por el PSOE, como partido más votado, y: PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, con dos plazas cada uno.Calvo, que fue vicepresidenta del Congreso con el socialista Manuel Marín, ha querido dejar claro que en la Mesa "no tienen que estar todos los partidos" y que. "La Mesa de Congreso no es una Junta de Portavoces bis, es un órgano distinto y ahí tienen que estar los partidos que alcancen un acuerdo entre ellos", ha indicado.Tras presentar sus credenciales en el Congreso,y ha remitido la decisión al presidente Pedro Sánchez. "No lo tengo que decidir yo, afortunadamente –ha comentado–. Como es lógico, está en el trabajo de decisión del secretario general".