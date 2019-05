Junqueras: "Convertir un preso político en eurodiputado mostrará la vergüenza de que inocentes estén en la cárcel"

Publicada el 18/05/2019 a las 13:23 Actualizada el 18/05/2019 a las 13:52

Saludar a todos en el congreso

Alcaldía de Barcelona

El líder y candidato de ERC a las elecciones europeas, Oriol Junqueras , ha pedido el voto para quepueda optar a liderar la Comisión Europea: "Convertir un preso político en un eurodiputado mostrará la vergüenza de que inocentes estén en la cárcel. Los catalanes tienen una oportunidad fabulosa y extraordinaria para ello", según informa Europa Press.Junqueras ha insistido en que "", aunque ha asegurado que el cabeza de lista de JxCat a las europeas y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene su respeto y apoyo personal, aunque ha reclamado apoyar la lista de ERC porque le puede facilitar presidir la Comisión Europea.En una entrevista de ACN por vía telemática, preguntado por si renunciará al acta de diputado en el Congreso para ser eurodiputado, Junqueras ha dicho que sí: "Mi objetivo esde distintos lugares de Europa, que han confiado en mi candidatura", y ha recordado que, incluso desde prisión, ha mostrado compromiso y trabajo por alcanzar una república catalana.En relación a si aprovechará su asistencia al Congreso para acercarse al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , el republicano ha dicho que quiere mantener una actitud cordial, amable y simpática con todos los diputados que se encuentre: "Me gustaría saludar a quien sea,, los que nos dan lecciones de cortesía".Sobre si ERC facilitará la investidura de Sánchez, Junqueras ha dicho queo de derecha extrema, aunque no ha indicado cuál será la posición de su grupo en una eventual investidura de Sánchez, y ha emplazado a hablar de ello tras las elecciones municipales y europeas.Después de la entrevista, el candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha admitido que el encarcelamiento de los políticos soberanistas ha influenciado en su proyecto para la ciudad: ". No puede ser gobernada haciendo abstracción de lo que pasa en su entorno".En este sentido, Maragall ha reprochado a la alcaldesa y candidata a la reelección, Ada Colau, que el Ayuntamiento no se implicara activamente en la celebración del referéndum del 1 de octubre: "Decidió no correr riesgos.", y ha recordado que no hay ningún cargo del Gobierno barcelonés implicado judicialmente por ello.En relación a las críticas a su edad y larga trayectoria política que ha cosechado Maragall durante la primera semana de campaña electoral, ha criticado el tono que ha cogido la situación, pero ha indicado que no afectarán a la aritmética posterior: "Dejemos las acusaciones personales y que se empiecen a contrastar proyectos. Para mi, no afectará al clima posterior".