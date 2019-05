Save the Children reclama que se suspenda la venta de armas a países en guerra, en los que viven unos 420 niños y niñas

Publicada el 20/05/2019 a las 18:35 Actualizada el 20/05/2019 a las 18:36

Las próximas #EleccionesEuropeas son clave para mejorar la vida de millones de niños y niñas dentro y fuera de #Europa. Pedimos medidas contra la violencia y pobreza infantil, crear una política migratoria común y parar la venta de armas a países en guerra https://t.co/7PXjl8XRjk pic.twitter.com/aQN1xgIE91 — Save the Children Es (@SaveChildrenEs) 20 de mayo de 2019

Casa de los niños contra la violencia

Save the Children pide el fin de las detenciones migratorias de menores extranjeros (Menas) y que se suspenda la, entre las cinco propuestas que han enviado a los principales a las elecciones europeas que se celebran el próximo domingo, informa Europa Press."Pese a los muchos logros conseguidos en las últimas décadas en lo referente a los derechos de la infancia y su protección, aún quedan muchos retos por delante. La Unión Europea debe recuperar la exigencia perdida en la defensa de la población civil en zonas de conflicto, debe acabar con laque suponen lay debe exigir a sus Estados miembros el respeto del derecho internacional, asegurando operaciones de búsqueda y rescate y el desembarco en puerto seguro de las personas que necesiten ayuda", ha enfatizado el director general de Save the Children, Andrés Conde.Así, la ONG pide la creación de un, que incluya mecanismos compartidos para el reparto de responsabilidades en las tareas de salvamento, acogida y protección; y el fin de las detenciones migratorias de menores extranjeros. Según datos de Eurostat, en 2018, 20.000 niños, niñas y adolescentes que migraron solos buscaron refugio en Europa.Por otro lado, Save The Children reclama la suspensión de la venta de armas a países en conflicto , el reconocimiento de la situación de emergencia humanitaria en que se encuentra elde Centroamérica y la aplicación de la Declaración de Escuelas Seguras, un instrumento político a través del cual los Estados reconocen los distintos obstáculos ydurante los conflictos armados y formulan compromisos para mejorar la protección de la infancia.La organización también pide que se tomencontra los perpetradores dey denuncia que "en las guerras actuales los menores: por cada soldado muerto en combate hay 5 niños asesinados". En todo el mundo,. Asimismo, Save the Children insta a los políticos a que pongan el foco en la. En este sentido, propone inversión en el marco financiero multianual y la adopción e impulso del plan integrado de Garantía Infantil, con el que garantizar que los niños y niñas en situación de pobreza y exclusión puedan acceder a los servicios básicos.Además, la ONG pide el desarrollo dea la infancia para acabar con la violencia. El Consejo de Europa estima queeuropeos son víctimas de abuso sexual y, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Europasufren maltrato físico y 55 millones, maltrato emocional.En este sentido, Save the Children plantea elde 'Casa de los Niños', un espacio donde estén centralizados y coordinados todos los recursos que intervienen en un caso de violencia contra la infancia para. La última de las medidas que plantea la ONG consiste en priorizar laeducativa en los Fondos Estructurales y de Inversión y tener en cuenta la segregación y la desigualdad de oportunidades en la Estrategia Europea de Educación 2020.Para la organización también es fundamental hacer un seguimiento al cumplimiento del Pilar Europeo de Derechos Sociales, "especialmente de los principios referidos a la educación de calidad e inclusiva y al cuidado de primera infancia". La ONG pide, finalmente, que el principal reto del Parlamento Europeo y las instituciones europeas sea "preservar y defender losen toda Europa a través de la participación infantil, la creación de una nueva Agenda Europea de Infancia, el restablecimiento del Intergrupo de Derechos de Infancia del Parlamento Europeo y la inversión en infancia y adolescencia en el marco financiero multianual".