El PP consigue representación en Barcelona por 46 votos

Publicada el 27/05/2019 a las 01:50 Actualizada el 27/05/2019 a las 02:23

El PP de Barcelona, con Josep Bou a la cabeza, ha logrado entrar en el Ayuntamiento de Barcelona este domingo 26M. Los conservadores consiguen representación con el 5,01% del apoyo electoral, lo que se traduce en un total de dos concejales dentro del Gobierno municipal.Pierde, respecto a los comicios de hace cuatro años, un edil y. La frontera para obtener representación se sitúa en el 5%, un límite que los conservadores han logrado sobrepasar por una centésima.De no haber obtenido representación, los dos asientos que ocupará el PP habrían sido. Aunque el reparto de los dos escaños conservadores no habría supuesto cambios decisivos, sí habría roto el empate en escaños entre ERC y Barcelona en Comú.Los resultados electorales del 26M han dado una victoria ajustada a ERC. Ada Colau pierde la ciudad tras haber sido desbancada poren porcentaje de votos. El PSC de Jaume Collboni, por su parte, se consolida como tercera fuerza con el 18,41% de las papeletas y ocho escaños. La cuarta plaza en el Consistorio la ocupa la candidatura Barcelona pel Canvi, encabezada por Manuel Valls y apoyada por Ciudadanos: el ex primer ministro francés obtiene el 13,21% de los votos y seis escaños. Por detrás se posiciona Junts per Catalunya, con cinco escaños y el 10,47% de las papeletas.