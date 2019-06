Carmena apela al "ejemplo" de Valls en Barcelona de "dar sus votos a la lista mayoritaria"

Publicada el 01/06/2019 a las 17:14 Actualizada el 01/06/2019 a las 17:15

La alcaldesa en funciones de Madrid, Manuela Carmena , ha apelado este sábado al "ejemplo" del candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls , al "dar sus votos a la lista mayoritaria" en las elecciones municipales del 26 de mayo, instando así al partido naranja a"Creo que en Barcelona el señor Valls ha dado el ejemplo, el ejemplo de dar sus votos a la lista mayoritaria", ha lanzado en declaraciones recogidas por Europa Press a los medios tras la fiesta de Huertos Escolares, al ser preguntada pory si, en este caso, estaría dispuesta a dar su apoyo para que Begoña Villacís asumiera el cargo de alcaldesa.En este sentido, Carmena ha insistido en quey "la lista preferente que medio millón de madrileños ha votado", por lo que ha abogado por "cuidar la democracia" con una "actitud de responsabilidad". "Todo el mundo que le preocupe la democracia debe ser muy consciente de evitar que haya una llegada de una extrema derecha que no queremos. Hay mucha expectativa respecto que los partidos políticos, y muy especialmente el partido de Ciudadanos, sea capaz de no dejar pasar la extrema derecha al Gobierno de Madrid", ha reivindicado.Por eso, aludiendo a la formación naranja,en las instituciones madrileñas. Asimismo, la regidora ha admitido que tuvo "una primera impresión", sobre que las tres fuerzas políticas de derechas se unieran, incluida la "extrema derecha", y "hacer un frente" que es "lo menos que necesita Madrid y este país". No obstante, espera "que no sea así".